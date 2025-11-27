Artetovu víťaznú mašinu nezastavili ani Bavori. Brankársky veterán bol za hlupáka

BRATISLAVA. Po piatich kolách ligovej fázy Ligy majstrov je v tabuľke už iba jedno mužstvo so stopercentnou bilanciou.
Je ním londýnsky Arsenal, ktorý zdolal Bayern Mníchov 3:1. Pre Bavorov to bola prvá prehra v aktuálnej sezóne v súťažnom zápase.
Arsenal v pätnástom vzájomnom zápase s Bayernom zaknihoval iba štvrtú výhru.
Naposledy sa mu podarilo zvíťaziť nad Mníchovčanmi pred desiatimi rokmi, v októbri 2015 sa zrodil na Emirates Stadium výsledok 2:0. Súčasný tréner Mikel Arteta vtedy presedel celý zápas na lavičke náhradníkov.
Dokonalé striedania
V súčasnosti je Arteta hlavným strojcom úspechu kanonierov. Jeho tím podal proti Bayernu výborný výkon.
Znovu ťažil zo skvelých štandardných situácií – prvý gól domácich padol po roku Bukaya Saku, keď sa presadil Jurrien Timber.
VIDEO: Zostrih zápasu Arsenal - Bayern
Bayern síce dokázal zareagovať a 17-ročný Lennart Karl vyrovnal po ukážkovej akcii. Arsenal inkasoval od vychádzajúcej hviezdy nemeckého futbalu vôbec prvý gól v tohtoročnej edícii Ligy majstrov.
Karl zatiaľ odohral v Bundeslige menej ako 300 minút, ale niektorí experti vrátane Lothara Matthäusa by ho radi videli v nominácii reprezentačného trénera Juliana Nagelsmanna na budúcoročný svetový šampionát.
Bayern mal väčšie držanie lopty a viac prihrávok, ale Arsenal bol v druhom polčase nezastaviteľný.
Druhý gól domácich vsietil po výbornej prihrávke striedajúceho Riccarda Calafioriho ďalší striedajúci hráč Noni Madueke.
VIDEO: Tretí gól Arsenalu v zápase s Bayernom Mníchov
Konečný výsledok stanovil po úctyhodnom šprinte Gabriel Martinelli, ktorý kolenom posunul loptu popri Manuelovi Neuerovi, ktorý tradične stál vysoko a skóroval do prázdnej bránky.
V tíme je viac lídrov
„Takticky to bol náš najťažší zápas v sezóne. Bayern je najlepší tím v Európe, vedeli sme čo nás čaká. Ako sa na ihrisku pohybujú, to vyžaduje veľa rozmýšľania,“ vravel po stretnutí Declan Rice, ktorý získal cenu pre muža zápasu.
Londýnsky klub vedie tabuľku Premier League aj Ligy majstrov. „V mužstve máme oveľa viac lídrov. Sme tu už nejaký ten čas a vieme, čo znamená hrať za tento klub. V tejto sezóne je tu však iná mentalita – máme hlad a túžbu v sebe, aby sme vyhrali každý jeden zápas,“ vysvetľoval Rice.
Kanonieri majú v tíme oveľa väčšiu konkurenciu ako v predchádzajúcich rokoch. Aj keď sa zraní niekoľko hráčov – aktuálne chýbajú Viktor Gyökeres, Kai Havertz a Gabriel Jesus –, tréner si stále môže z čoho vyberať a má kvalitu aj na lavičke.
O druhý a tretí gól domácich sa aj v tomto zápase postarali práve náhradníci.
Noni Madueke dal svoj prvý gól v drese Arsenalu. „Nemohol som si vybrať lepší zápas! Pre útočníka je vždy frustrujúce čakať na prvý gól, ale nakoniec to bolo perfektné,“ rozplýval sa 23-ročný futbalista, ktorý prišiel do Arsenalu v lete z Chelsey.
"Stále sme ďaleko"
Silu kádra Arsenalu vníma aj Arteta. „Museli sme spraviť zmeny a ktokoľvek prišiel na ihrisko namiesto zranených hráčov, podal neskutočný výkon. Veľmi ma to teší,“ vravel tréner londýnskeho tímu.
„Teší ma celý výkon, ako sme dominovali, ako sme sa prispôsobili kvalite súpera. Individuálne sme boli výnimoční,“ doplnil kouč.
Arsenal už mnohí pasujú za najväčšieho favorita Ligy majstrov, ale Arteta krotí očakávania.
„Stále sme veľmi ďaleko. Dosiaľ máme veľmi dobrú bilanciu a musíme v tom pokračovať,“ zdôraznil.
Aj Declan Rice ostáva nohami na zemi. „Zatiaľ sme ešte iba v ligovej fáze, môže stať všeličo. Liverpool vlani skončil na čele tabuľky a potom ich vyradil PSG. Musíme sa sústrediť vždy na nasledujúci zápas,“ vravel záložník Arsenalu.
Neuer bol bezmocný
Nemecká tlač po zápase nešetrila kritikou na adresu Neuera. „Katastrofálny výkon,“ napísal Bild.
Gólman hostí nebol najistejší ani pri prvom góle a pri treťom bol už absolútne bezmocný.
Stránka FCB Inside vo svojom hodnotení udelila skúsenému brankárovi päťku. Známkuje sa ako v škole, najlepšia známka je jednotka a najhoršia šestka.
Brankár Bayernu pritom počas zápasu predviedol aj niekoľko výborných zákrokov a pred stretnutím sa medzi expertmi aj fanúšikmi rozoberala možnosť, či by sa mal vrátiť do reprezentácie. V národnom mužstve skončil po vlaňajšom európskom šampionáte.
Člen predstavenstva Bayernu Mníchov Max Eberl počas týždňa vyhlásil, že 39-ročný brankár by mal byť súčasťou nominácie na majstrovstvá sveta.
Neuer počas svojej kariéry spravil v Lige majstrov desať chýb, po ktorých súperi Bayernu skórovali a z toho štyri v Emirates Stadium proti Arsenalu.
Nechcú panikáriť
Bývalý hráč Arsenalu Serge Gnabry hovoril po zápase o sile londýnskeho mužstva. „Musíte akceptovať, že niekedy prídu aj prehry. Arsenal nevyhral svoje doterajšie zápasy náhodou, je to silný súper. Mali počas zápasu úsek, keď nás úplne zatlačili s množstvom rohových kopov. V druhom polčase sme toho neukázali veľa,“ uviedol Gnabry.
Podobne to videl aj anglický útočník vo farbách Bayernu, Harry Kane. „Prvý polčas bol vyrovnaný, ale v druhom sme nemali podobnú intenzitu. Je to však naša prvá prehra v sezóne a nechceme panikáriť,“ vravel kapitán anglickej reprezentácie.