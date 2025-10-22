Bum, bum, bum, bum a bol koniec. 4:0 vyzerá veľmi zle, vravel po výprasku Hancko

BRATISLAVA. Štyri góly za trinásť minút a bolo vybavené. Dávid Hancko sa po prvý raz predstavil v drese Atlética Madrid v Lige majstrov, ale ani on nezabránil vysokej prehre.
Domáci Arsenal vyhral 4:0, bola to ich jubilejná 100. výhra v najprestížnejšej európskej súťaži.
Najlepšie štandardky
Výsledok je síce jednoznačný, no až na kritický úsek medzi 57. a 70. minútou to bolo celkom vyrovnané stretnutie.
Hancko bol na ihrisku celých 90 minút. „V prvom polčase nám to fungovalo, dokázali sme ubrániť štandardné situácie Arsenalu, pričom v súčasnosti sú v tomto aspekte najlepší na svete,“ vravel po zápase slovenský obranca.
Líder anglickej ligy ťaží z týchto situácií aj v Premier League, kde po ôsmich kolách má už na konte desať gólov zo štandardiek.
Nikdy predtým žiaden tím nedosiahol tak skoro dvojciferný počet gólov po štandardkách.
Kto im vôbec dá gól?
Arsenal v aktuálnej sezóne odohral trinásť súťažných zápasov a inkasoval v nich tri góly.
Naposledy dostali gól 28. septembra v ligovom stretnutí s Newcastlom. V ostatných dvoch zápasoch Premier League ich súperi, West Ham a Fulham nezaznamenali ani jednu strelu do priestoru brány.
„Otázka už pomaly neznie tak, kto ich v lige zdolá, ale kto im vôbec dá gól,“ poznamenal v štúdiu televízie Nova Sport bývalý futbalista Roman Bednář.
Arsenal si udržal čisté konto aj proti Atléticu. Španielsky tím po prvýkrát mieril na bránu Davida Rayu až v 77. minúte, už za stavu 4:0.
Výborný Julian Alvarez však ešte za bezgólového stavu trafil brvno.
Namiesto 1:1 bolo 3:0
Domáci otvorili skóre po priamom kope Declana Ricea, keď nechytateľne hlavičkoval do siete Gabriel.
„Potom som dostal dobrú krížnu prihrávku od Marca Llorenteho a mal som dobrú hlavičku. Ak by som to trafil trochu lepšie, mohlo byť 1:1. Namiesto toho o päť minút bol stav 3:0,“ citovala Hancka oficiálna stránka UEFA.
Druhý gól domácich strelil po peknej akcii Gabriel Martinelli, ďalšie dva presné zásahy pridal Viktor Gyökeres: prvý z hry a druhý hlavou po rohu Ricea.
„To len ukazuje, akí sú dobrí, nemôžete sa zastaviť ani na sekundu. Sme sklamaní, že sme nedokázali uhrať lepší výsledok. 4:0 vyzerá veľmi zle,“ doplnil Hancko.
Najnižšia známka
Špecializovaný portál Sofascore udelil Hanckovi najnižšiu známku spomedzi všetkých hráčov na ihrisku – 5,8.
Hancko mal 48 dotykov s loptou a 73%-nú úspešnosť prihrávok. Z jedenástich súbojov vyhral šesť. Mal deväť obranných zákrokov, medzi nimi jednu zblokovanú strelu.
Najmä v úvodných minútach stretnutia pôsobil pri Bukayovi Sakovi trochu bezradne. V úvode zápasu takmer dal vlastný gól, keď tečoval strelu Ezeho, ktorá napokon skončila na brvne. Čoskoro sa však otriasol a mal aj jednu sľubnú šancu.
„Nebolo to ľahké. Mali sme pocit, že sme v zápase, máme šancu bodovať a zrazu bum, bum, bum, bum. A bol koniec. Museli sme sa pozbierať a skúsiť hrať jednoducho,“ opísal slovenský futbalista kľúčový úsek stretnutia.
Prelomil streleckú smolu
Mužom zápasu sa stal Viktor Gyökeres. Švédsky útočník Arsenalu skóroval po deviatich stretnutiach bez streleného gólu.
Gyökeres nosí v Arsenale dres s číslom 14, to isté číslo mal aj najlepší strelec klubovej histórie Thierry Henry.
„V tomto drese je veľa gólov. Verím, že aj ja ich ešte dám veľa,“ poznamenal útočník, ktorý prestúpil do Anglicka zo Sportingu Lisabon v lete za 73 miliónov eur.
„S ním sme sa stali oveľa viac nevyspytateľní. Je veľmi fyzický, fenomenálne vie napádať aj pokryť loptu. A samozrejme čerešničkou na torte sú jeho góly,“ uviedol na adresu Gyökeresa tréner Arsenalu Mikel Arteta.