Oslavovaný odchovanec bol vypískaný. Arnolda nazvali v Liverpoole potkanom

LIVERPOOL. Anglický futbalista Realu Madrid Trent Alexander-Arnold sa v utorkovom stretnutí Ligy majstrov predstavil v rodnom Liverpoole prvýkrát od letného prestupu.
Ten niesli fanúšikovia anglického šampióna ťažko, čo dali odchovancovi „The Reds“ najavo bučaním pri každom kontakte s loptou.
Ešte pred samotným duelom poškodili jeho maľbu na jednom z domov v blízkosti štadióna.
Liverpool zvíťazil nad španielskym veľkoklubom 1:0 po góle Alexisa Mac Allistera v 61. minúte.
Alexander-Arnold prišiel na ihrisko v 81. minúte namiesto Ardu Gulera a už pri nástupe ho domáci priaznivci vybučali.
Dvadsaťsedemročný pravý obranca, ktorý vie alternovať aj v strede poľa, si túto reakciu vypočul následne zakaždým, keď mal loptu na kopačke.
Napriek tomu, že počas desaťročia plného trofejí v klube získal dva tituly v Premier League a jeden v Lige majstrov, liverpoolski „tiežfanúšikovia“ posprejovali maľbu s podobizňou Alexandra-Arnolda slovom „potkan“, informovala agentúra AP.
Maľbu s pôvodným nápisom „Som len obyčajný chalan z Liverpoolu, ktorý si splnil sen“ začali opravovať pár hodín po útoku vandalov.