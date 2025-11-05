Oslavovaný odchovanec bol vypískaný. Arnolda nazvali v Liverpoole potkanom

Trent Alexander-Arnold v zápase Liverpool - Real Madrid
Trent Alexander-Arnold v zápase Liverpool - Real Madrid (Autor: TASR/AP)
TASR|5. nov 2025 o 10:03
Tribúny bučali pri jeho každom dotyku s loptou.

LIVERPOOL. Anglický futbalista Realu Madrid Trent Alexander-Arnold sa v utorkovom stretnutí Ligy majstrov predstavil v rodnom Liverpoole prvýkrát od letného prestupu.

Ten niesli fanúšikovia anglického šampióna ťažko, čo dali odchovancovi „The Reds“ najavo bučaním pri každom kontakte s loptou.

Ešte pred samotným duelom poškodili jeho maľbu na jednom z domov v blízkosti štadióna.

Liverpool zvíťazil nad španielskym veľkoklubom 1:0 po góle Alexisa Mac Allistera v 61. minúte.

Alexander-Arnold prišiel na ihrisko v 81. minúte namiesto Ardu Gulera a už pri nástupe ho domáci priaznivci vybučali.

Dvadsaťsedemročný pravý obranca, ktorý vie alternovať aj v strede poľa, si túto reakciu vypočul následne zakaždým, keď mal loptu na kopačke.

Napriek tomu, že počas desaťročia plného trofejí v klube získal dva tituly v Premier League a jeden v Lige majstrov, liverpoolski „tiežfanúšikovia“ posprejovali maľbu s podobizňou Alexandra-Arnolda slovom „potkan“, informovala agentúra AP.

Maľbu s pôvodným nápisom „Som len obyčajný chalan z Liverpoolu, ktorý si splnil sen“ začali opravovať pár hodín po útoku vandalov.

