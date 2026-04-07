Nestrieľa góly, ani na ne neprihráva. Prečo je Weiss pre Slovan stále dôležitý?

Na snímke zľava Kai Brosnan, Matej Čurma (obaja Michalovce) a Vladimír Weiss ml. (Slovan)
Na snímke zľava Kai Brosnan, Matej Čurma (obaja Michalovce) a Vladimír Weiss ml. (Slovan) (Autor: TASR)
Martin Kozinka|7. apr 2026 o 07:00
V čom na ihrisku kapitán ŠK Slovan Bratislava exceluje, no zároveň sa trápi?

Je terčom kritiky, ale aj chvály. Jedna polovica priaznivcov bratislavského Slovana ho miluje a obdivuje, zatiaľ čo podľa druhej je už ďaleko za zenitom. Fyzicky, ale aj psychicky.

Kapitán belasých Vladimír Weiss má v tejto ligovej sezóne na konte gól a asistenciu. Rovnakú bilanciu mal v slovenskej súťaži aj pred rokom. 

V tejto sezóne však nazbieral až jedenásť žltých kariet a jednu červenú. Na Slovensku ide o jeho nový rekord. Zároveň druhé najväčšie kariérne číslo.

Viac kartových trestov nazbieral len v sezóne 2011/2012, v ktorej videl v drese španielskeho Espanyolu dohromady štrnásť kariet.

V domácej ligovej súťaži ich tento rok inkasoval deväť, naposledy proti Dunajskej Strede, keď oslávil svoj prvý strelený gól v ročníku pod tribúnou s fanúšikmi DAC.

Najčastejšie je trestaný za protesty

„Som veľmi rád za Vlada, ktorý dal po dlhom čase gól. Škoda len žltej karty. Nechcel nikoho uraziť. Išiel sa radovať a asi si ani neuvedomil, že je pod tribúnou súpera. To ma trošku mrzí," povedal po stretnutí jeho otec a tréner Vladimír Weiss starší.

Na snímke hráči Slovana zľava Guram Kašia, Kevin Wimmer a Vladimír Weiss ml. sa radujú z gólu v zápase 4. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK SLOVAN BRATISLAVA - Rayo Vallecano.
Na snímke hráči Slovana zľava Guram Kašia, Kevin Wimmer a Vladimír Weiss ml. sa radujú z gólu v zápase 4. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy ŠK SLOVAN BRATISLAVA - Rayo Vallecano. (Autor: Tlačová agentúra SR)

Pravda je, že väčšinu žltých kariet videl v tejto sezóne za zbytočné prehrešky. Najčastejšie za protesty u rozhodcu. 

Ako rýchlo vidí v zápasoch Vladimír Weiss jr žlté karty?

proti DAC: po 11 minútach (neprimeraná oslava gólu)

proti Podbrezovej: po 52 minútach (vzájomné sotenie do súpera v prerušenej hre)

proti Žiline: po 6 minútach (faul)

proti Košiciam: po 10 minútach (faul)

proti Komárnu: po 30 minútach (nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu vyjadrený gestom)

proti Prešovu: po 35 minútach (nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu vyjadrený hlasitým pokrikom)

proti Trenčínu: po 33 minútach (faul)

proti Žiline: po 51 minútach (nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu vyjadrený slovom a gestom)

proti Prešovu: po 13 minútach (faul)

v priemere: po 27 minútach

V úvode tohto ročníka mu praskli nervy po vypadnutí z predkôl Ligy majstrov proti Kajrat Almaty, keď po súperovi hodil chránič holene a následne do neho kopol. 

Musel tak vynechať prvú polovicu zápasov v ligovej fáze Konferenčnej ligy. „Rozumiem tomu, že práve on, ako kapitán a tvár tímu, musí byť za to zodpovedný. Nikdy však pred kritikou neutekal," tvrdil o jeho činoch asistent trénera Slovana Boris Kitka.

Je to pre mňa prekvapivé, tvrdil expert

„Má problém, že svoje emócie musí krotiť, ovládať ich," opisoval ho v podcaste Futbalnet expert Marián Zeman. „Musí vedieť, do akej mieri pomáha mužstvu a do akej mieri to ide na úkor mužstva," dodal.

„To, že nedáva góly a asistencie je pre mňa prekvapivé, ale musí to vynahradiť tou emóciou," vysvetlil Zeman.

V tejto sezóne je najvyužívanejším krídelníkom Slovana Nino Marcelli, ktorý odohral vo všetkých súťažných dueloch cez dvetisíc minút. O zhruba sto menej odohral Tigran Barseghjan a o zhruba dvesto menej Vladimír Weiss, ktorý tak patrí do desiatky najvyužívanejších hráčov belasých v tomto ročníku.

Štatistické porovnanie Nina Marcelliho a Vladimíra Weissa.
Štatistické porovnanie Nina Marcelliho a Vladimíra Weissa. (Autor: SofaScore)

Napriek tomu, že kapitán Slovana nie je už dva roky gólovo produktívny, naďalej patrí k najvyužívanejším hráčom mužstva. Prečo?

Už toľko nestrieľa a nedribluje

Najskôr sa ale pozrime na Weissovu neefektivitu v číslach. Z pozície krídelníka sa v tomto ligovom ročníku dostáva v priemere k 0,6 strele na duel. Len 22 percent všetkých jeho striel smerovalo doposiaľ na brány súperov. Ide o najhoršie čísla na jeho pozícii v súťaži.

Nedostáva sa ani do nebezpečných situácií, pričom má podľa špecializovaného portálu DataMB v priemere len 1,43 dotyku s loptou v súperovej šestnástke, taktiež najmenej v lige.

Zatiaľ čo ofenzívne esá Slovana Andraž Šporar (1,43) a Tigran Barseghjan (1,01) excelujú v lige v štatistike gólov + asistencií v priemere na 90 odohraných minút, Weissovi patrí medzi všetkými ofenzívnymi hráčmi v lige tretia priečka zo spodu (0,07). V štatistike očakávaných gólov + asistencií je dokonca posledný (0,14).

Doposiaľ zaznamenal len 22 driblingov v lige (2. najmenšie číslo medzi krídelníkmi v súťaži). Má v nich aspoň 64-percentnú úspešnosť (6. najlepšia medzi krídelníkmi).

Na snímke zľava kapitán Vladimír Weiss ml. (Slovan) a Egor Sorokin (Almaty) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty.
Na snímke zľava kapitán Vladimír Weiss ml. (Slovan) a Egor Sorokin (Almaty) bojujú o loptu počas odvetného zápasu 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty. (Autor: TASR)

Pustil sa iba do 31 ofenzívnych akcií. Pre porovnanie – o 96 menej ako najlepší krídelník v lige v tejto štatistike Ammar Ramadan z Dunajskej Stredy.

Nikto neprihráva častejšie

Ako je vidieť, v tejto sezóne je v ofenzívnej činnosti takmer bezzubý. Poďme však na veci, v ktorých v tomto ročníku Weiss naopak vyniká.

Má najviac gólových predfinálných prihrávok (pre-assists) v celej lige (3).

Tak, ako on často "poľuje" na súperov, mu tvrdú hru oplácajú aj oni. Weiss ml. je piaty najfaulovanejší hráč v lige (39 faulov).

Spomedzi krídelníkov v Niké lige však rozdal najviac prihrávok (722). Takmer 81 percent z nich bolo úspešných. Až 229 z nich bolo smerom vpred, taktiež najviac na jeho pozícii.

Má na konte až 133 progresívnych prihrávok. Ide o prihrávky smerom vpred, ktoré výrazne priblížia adresáta prihrávky k súperovej bráne. 

Vynahradzuje si to bojovnosťou

Ako je vidieť, aj keď neprináša góly či asistencie, stále sa podieľa na tvorbe príležitostí pre svoj tím. A teraz to podstatné.

Vo veku 36 rokov už nie je taký rýchly a pohybmi extravagantný ako pred desaťročím. Vynahradzuje si to však bojovnosťou.

V priemere na zápas sa dostáva zhruba do šiestich defenzívnych súbojov o loptu, z ktorých vyhrá až 59 percent. 

Spomedzi ofenzívnych hráčov v lige doposiaľ nazbieral najviac sklzov (11). Vo vzduchu ho síce bojovať o loptu neuvidíte, no na zemi vám ju len tak nenechá.

Na krídle Slovana je v tejto chvíli treťou voľbou po Marcellim a Barseghjanovi, pričom pozícia žolíka z lavičky mu v súčasnosti najviac pristane, aj keď ide o netradičný post pre kapitána mužstva.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

