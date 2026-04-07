Nestrieľa góly, ani na ne neprihráva. Prečo je Weiss pre Slovan stále dôležitý?

Je terčom kritiky, ale aj chvály. Jedna polovica priaznivcov bratislavského Slovana ho miluje a obdivuje, zatiaľ čo podľa druhej je už ďaleko za zenitom. Fyzicky, ale aj psychicky.
Kapitán belasých Vladimír Weiss má v tejto ligovej sezóne na konte gól a asistenciu. Rovnakú bilanciu mal v slovenskej súťaži aj pred rokom.
V tejto sezóne však nazbieral až jedenásť žltých kariet a jednu červenú. Na Slovensku ide o jeho nový rekord. Zároveň druhé najväčšie kariérne číslo.
Viac kartových trestov nazbieral len v sezóne 2011/2012, v ktorej videl v drese španielskeho Espanyolu dohromady štrnásť kariet.
V domácej ligovej súťaži ich tento rok inkasoval deväť, naposledy proti Dunajskej Strede, keď oslávil svoj prvý strelený gól v ročníku pod tribúnou s fanúšikmi DAC.
Najčastejšie je trestaný za protesty
„Som veľmi rád za Vlada, ktorý dal po dlhom čase gól. Škoda len žltej karty. Nechcel nikoho uraziť. Išiel sa radovať a asi si ani neuvedomil, že je pod tribúnou súpera. To ma trošku mrzí," povedal po stretnutí jeho otec a tréner Vladimír Weiss starší.
Pravda je, že väčšinu žltých kariet videl v tejto sezóne za zbytočné prehrešky. Najčastejšie za protesty u rozhodcu.
Ako rýchlo vidí v zápasoch Vladimír Weiss jr žlté karty?
proti DAC: po 11 minútach (neprimeraná oslava gólu)
proti Podbrezovej: po 52 minútach (vzájomné sotenie do súpera v prerušenej hre)
proti Žiline: po 6 minútach (faul)
proti Košiciam: po 10 minútach (faul)
proti Komárnu: po 30 minútach (nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu vyjadrený gestom)
proti Prešovu: po 35 minútach (nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu vyjadrený hlasitým pokrikom)
proti Trenčínu: po 33 minútach (faul)
proti Žiline: po 51 minútach (nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu vyjadrený slovom a gestom)
proti Prešovu: po 13 minútach (faul)
v priemere: po 27 minútach
V úvode tohto ročníka mu praskli nervy po vypadnutí z predkôl Ligy majstrov proti Kajrat Almaty, keď po súperovi hodil chránič holene a následne do neho kopol.
Musel tak vynechať prvú polovicu zápasov v ligovej fáze Konferenčnej ligy. „Rozumiem tomu, že práve on, ako kapitán a tvár tímu, musí byť za to zodpovedný. Nikdy však pred kritikou neutekal," tvrdil o jeho činoch asistent trénera Slovana Boris Kitka.
Je to pre mňa prekvapivé, tvrdil expert
„Má problém, že svoje emócie musí krotiť, ovládať ich," opisoval ho v podcaste Futbalnet expert Marián Zeman. „Musí vedieť, do akej mieri pomáha mužstvu a do akej mieri to ide na úkor mužstva," dodal.
„To, že nedáva góly a asistencie je pre mňa prekvapivé, ale musí to vynahradiť tou emóciou," vysvetlil Zeman.
V tejto sezóne je najvyužívanejším krídelníkom Slovana Nino Marcelli, ktorý odohral vo všetkých súťažných dueloch cez dvetisíc minút. O zhruba sto menej odohral Tigran Barseghjan a o zhruba dvesto menej Vladimír Weiss, ktorý tak patrí do desiatky najvyužívanejších hráčov belasých v tomto ročníku.
Napriek tomu, že kapitán Slovana nie je už dva roky gólovo produktívny, naďalej patrí k najvyužívanejším hráčom mužstva. Prečo?
Už toľko nestrieľa a nedribluje
Najskôr sa ale pozrime na Weissovu neefektivitu v číslach. Z pozície krídelníka sa v tomto ligovom ročníku dostáva v priemere k 0,6 strele na duel. Len 22 percent všetkých jeho striel smerovalo doposiaľ na brány súperov. Ide o najhoršie čísla na jeho pozícii v súťaži.
Nedostáva sa ani do nebezpečných situácií, pričom má podľa špecializovaného portálu DataMB v priemere len 1,43 dotyku s loptou v súperovej šestnástke, taktiež najmenej v lige.
Zatiaľ čo ofenzívne esá Slovana Andraž Šporar (1,43) a Tigran Barseghjan (1,01) excelujú v lige v štatistike gólov + asistencií v priemere na 90 odohraných minút, Weissovi patrí medzi všetkými ofenzívnymi hráčmi v lige tretia priečka zo spodu (0,07). V štatistike očakávaných gólov + asistencií je dokonca posledný (0,14).
Doposiaľ zaznamenal len 22 driblingov v lige (2. najmenšie číslo medzi krídelníkmi v súťaži). Má v nich aspoň 64-percentnú úspešnosť (6. najlepšia medzi krídelníkmi).
Pustil sa iba do 31 ofenzívnych akcií. Pre porovnanie – o 96 menej ako najlepší krídelník v lige v tejto štatistike Ammar Ramadan z Dunajskej Stredy.
Nikto neprihráva častejšie
Ako je vidieť, v tejto sezóne je v ofenzívnej činnosti takmer bezzubý. Poďme však na veci, v ktorých v tomto ročníku Weiss naopak vyniká.
Má najviac gólových predfinálných prihrávok (pre-assists) v celej lige (3).
Tak, ako on často "poľuje" na súperov, mu tvrdú hru oplácajú aj oni. Weiss ml. je piaty najfaulovanejší hráč v lige (39 faulov).
Spomedzi krídelníkov v Niké lige však rozdal najviac prihrávok (722). Takmer 81 percent z nich bolo úspešných. Až 229 z nich bolo smerom vpred, taktiež najviac na jeho pozícii.
Má na konte až 133 progresívnych prihrávok. Ide o prihrávky smerom vpred, ktoré výrazne priblížia adresáta prihrávky k súperovej bráne.
Vynahradzuje si to bojovnosťou
Ako je vidieť, aj keď neprináša góly či asistencie, stále sa podieľa na tvorbe príležitostí pre svoj tím. A teraz to podstatné.
Vo veku 36 rokov už nie je taký rýchly a pohybmi extravagantný ako pred desaťročím. Vynahradzuje si to však bojovnosťou.
V priemere na zápas sa dostáva zhruba do šiestich defenzívnych súbojov o loptu, z ktorých vyhrá až 59 percent.
Spomedzi ofenzívnych hráčov v lige doposiaľ nazbieral najviac sklzov (11). Vo vzduchu ho síce bojovať o loptu neuvidíte, no na zemi vám ju len tak nenechá.
Na krídle Slovana je v tejto chvíli treťou voľbou po Marcellim a Barseghjanovi, pričom pozícia žolíka z lavičky mu v súčasnosti najviac pristane, aj keď ide o netradičný post pre kapitána mužstva.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: