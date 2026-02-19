UEFA potrestala pražskú Slaviu. Za správanie fanúšikov zaplatí vysokú pokutu

Momentka zo zápasu Slavia - Barcelona
Momentka zo zápasu Slavia - Barcelona (Autor: TASR/AP)
ČTK|19. feb 2026 o 13:38
Taktiež jej uzavrú časť štadióna.

Únia európskych futbalových asociácií (UEFA) potrestala futbalovú Slaviu za správanie sa fanúšikov v januárovom stretnutí Ligy majstrov s Barcelonou súhrnnou pokutou 40-tisíc eur (970-tisíc korún) a podmienečným uzatvorením časti štadióna na budúcoročný domáci zápas v pohároch.

Podmienka bude mať dvojročnú skúšobnú lehotu. UEFA o tom informovala na svojom webe.

Slavia pyká za dva prehrešky. Polovicu celkovej sumy musí zaplatiť za blokovanie verejných priechodov pri stretnutí, druhú časť potom za zapaľovanie ohňov fanúšikov.

Za použitia zakázanej pyrotechniky UEFA pražskému klubu zároveň podmienečne uzavrela sektory 106 až 110 na severnej tribúne, kde sídli "kotol" najhlasnejších priaznivcov.

    dnes 13:38
