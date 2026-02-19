Atlético ide do odvety len s remízou. Zápas ako na hojdačke, zhodnotil Koke

Futbalisti belgického Clubu Bruggy dokázali v stredu dvakrát zmazať vedenie Atlética Madrid a udržali sa tak v boji o postup do osemfinále Ligy majstrov. V drese španielskeho mužstva odohral pri remíze 3:3 celý zápas slovenský obranca Dávid Hancko.
Domáci prvýkrát prehrávali už od 8. minúty po premenenej penalte Juliana Alvareza. Do dvojgólového vedenia šli aj napriek územnej prevahe belgického mužstva hostia a to ešte pred prestávkou. Po rohovom kope sa presadil nigérijský krídelník Ademola Lookman.
Jeho krajan Raphael Onyedika však po dorážke znížil v 51. minúte a po hodine hry zmazal manko Nicolo Tresoldi. Snahu svojho tímu potom takmer zmaril vlastným gólom Joel Ordonez, no jeho spoluhráč Christos Tzolis v 89. minúte vyrovnal a uzavrel skóre. Gól najprv rozhodca neuznal pre ofsajd, no systém VAR ho následne odobril.
Atletico zažíva obdobie dvoch extrémov, v ktorom strieda jednoznačné víťazstvá s nevýraznými výkonmi. Zaváhania z konca januára proti nórskemu Bodö/Glimt a Levante napravilo madridské mužstvo výhrou 5:0 nad Realom Betis v Copa del Rey.
V ďalších dvoch ligových stretnutiach, naposledy počas víkendu proti Rayo Vallecano, však nezískalo ani bod a medzitým zdolalo na domácom štadióne v semifinále pohára Barcelonu jednoznačne 4:0. Hancko označil zápas za jeden z najlepších vo svojej kariére. Obrane Atletica však stredajší zápas príliš nevyšiel.
Kormidelník „Los Colchoneros“ Diego Simeone uznal kvalitu súpera, no od svojich zverencov očakáva zodpovednejšie výkony.
„Ak proti tak dynamickému tímu spravíte chyby, dokáže vás za ne potrestať. V Lige majstrov ide možno o najintenzívnejšie mužstvo a my sme mu dovolili dostať sa späť do zápasu.
V prvom polčase sme hru kontrolovali, no po zmene strán to bolo z našej strany slabé. V kontexte zápasu je remíza spravodlivý výsledok,“ citovala Simeoneho agentúra AFP. Bruggy v ligovej fáze potrápili aj Barcelonu, s ktorou odohrali zápas s rovnakým výsledkom.
La Lige kraľuje Real Madrid pred druhou Barcelonou, zatiaľ čo Atletico stráca zo 4. miesta už trinásť, respektíve 15 bodov.
Jedinou nádejou pre záchranu sezóny sa tak môže stať úspech v pohárových súťažiach. Pred semifinálovou odvetou proti „blaugranas“ (3. marca) sú na tom po spomínanej výhre lepšie hráči Atletica.
Domáca odveta v Lige majstrov ich čaká ešte týždeň predtým, v prípade postupu ich v osemfinále si zmerajú sily s jedným z anglickej dvojice Tottenham - Liverpool.
„Zápas ako na hojdačke, podobne ako naše výkony počas celej sezóny. Nevieme ich udržať na rovnakej úrovni. Viedli sme o dva góly a absolútne sme to nezvládli, musíme sa viac koncentrovať,“ zhodnotil výkon Atletica kapitán Koke.