ONLINE: Atlético Madrid - Club Bruggy KV, play off Ligy majstrov (odveta, Hancko)

Futbalisti tímov Club Bruggy KV a Atlético Madrid dnes hrajú druhý zápas play off o osemfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
V zostave domácich by mal tradične nastúpiť slovenský reprezentant Dávid Hancko.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Atlético Madrid - Club Bruggy KV (Liga majstrov, play off o osemfinále, utorok, Dávid Hancko, výsledky)
Liga majstrov Play-off 2025/2026
24.02.2026 o 18:45
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Brugge
Prehľad
Rozhodca: Turpin – Danos, Pages.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu o postup do play-off Ligy majstrov medzi Club Bruggy KV a Atletico Madrid.
Úvodný zápas v Belgicku skončil po zaujímavom priebehu remízou 3:3. Dnes sa tak dozvieme kto postúpi do play-off a pre koho sa naopak cesta v pohárovej Európe v tejto sezóne predčasne skončí.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.