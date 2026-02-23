Údajný rasizmus má dohru. Argentínčana za výroky k Viniciusovi suspendovali

Gianluca Prestianni a Jude Bellingham.
Gianluca Prestianni a Jude Bellingham. (Autor: TASR/AP)
23. feb 2026 o 16:02
Rozhodca aktivoval protirasistický protokol, no žiadne ďalšie kroky neboli vykonané.

Európska futbalová únia (UEFA) v pondelok predbežne suspendovala argentínskeho futbalistu Gianlucu Prestianniho na jeden zápas.

K tomuto kroku pristúpila v reakcii na obvinenia z rasistických vyjadrení voči Brazílčanovi Viniciusovi Juniorovi z Realu Madrid. Informovala o tom agentúra AP.

Prestianni by tak mal vynechať stredajšiu odvetu play off o vyraďovaciu fázu Ligy majstrov na pôde Realu Madrid.

Domáci pôjdu do stretnutia za stavu 1:0 vo svoj prospech, pričom jediný gól v prvom dueli strelil práve Vinicius.

Duel v Lisabone prerušili na desať minút po konflikte medzi ním a Prestiannim, ktorému predchádzala Brazílčanova oslava gólu.

Ten obvinil protihráča z toho, že ho nazval „opicou“, čo Argentínčan odmieta. Rozhodca aktivoval protirasistický protokol, no žiadne ďalšie kroky neboli vykonané.

Prestianni mal ústa prekryté dresom, a tak nebolo dokázateľné, čo povedal. Žltú kartu dostal za oslavu gólu naopak Vinicius.

    dnes 16:02
