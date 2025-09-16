Bude Isak debutovať proti Hanckovi? Šanca tam je, vraví tréner Liverpoolu

LIVERPOOL. Švédsky futbalista Alexander Isak si môže odkrútiť debut v drese Liverpoolu v prestížnej Lige majstrov.
Dvadsaťpäťročný útočník figuruje na zápasovej súpiske pred stredajším šlágrom 1. kola proti Atleticu Madrid.
Isak prišiel na Anfield v záverečný deň letného prestupového obdobia z Newcastlu United za 125 miliónov libier, čo je rekordná čiastka v anglickej Premier League.
Po septembrovej reprezentačnej prestávke však nebol súčasťou súpisky v nedeľnom ligovom stretnutí s Burnley (1:0), čo vyvolalo otázky.
Tréner tímu Arne Slot minulý týždeň povedal, že útočníka chce do tímu integrovať postupne, no pred štartom milionárskej súťaže pripustil, že Isak by mohol dostať herné minúty.
„Šanca tam určite je, pretože je súčasťou kádra. Normálne by som povedal, že na 99,9 percenta, ale môžem povedať, že je na sto percent isté, že neodohrá 90 minút. Ale je súčasťou kádra,“ citovala holandského kouča agentúra AP.