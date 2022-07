Zlaté Moravce hlásia novú posilu, prichádza bosniansky obranca

Do Zlatých Moraviec prichádza zatiaľ na polročné hosťovanie z 1. FC Slovácko. So štvrtým tímom českej Fortuna ligy a víťazom Mol Cupu podpísal trojročný kontrakt, vzápätí smeroval k Žitave.

Dvadsaťročný rodák zo Sarajeva si prešiel mládežníckymi reprezentáciami Bosny a Hercegoviny do 17 a do 19 rokov.

"V letnej príprave som odohral prípravný zápas v drese Slovácka, tam sa to všetko začalo. Všimol si ma tréner ViOnu. Následne sa mi ozvali z klubu. Už som bol ale dohodnutý na zmluve so Slováckom. Napokon to vypálilo tak, že to vyšlo aspoň na hosťovanie," uviedol Šuvalija pre oficiálny klubový web Zlatých Moraviec.