Guľu teší forma hráčov Dunajskej Stredy, na boj o titul zatiaľ nemyslí

"Nastúpime doma pred našimi fanúšikmi s rovnakými cieľmi ako vždy - podať maximálny výkon a urobiť všetko pre víťazstvo.

To je pre nás najväčšia výzva. Ako to vypáli v tabuľke, budeme riešiť až po zápase. Pozeráme sa najmä na seba a k súperom pristupujeme s rešpektom. Je to úradujúci vicemajster s dobrou organizáciou hry.

Pre nás je to veľká výzva, aby sme nad týmto súperom zvíťazili po plnohodnotnom výkone," povedal Guľa pre oficiálny fortunaligový web.