Slavia sa doma pokúsi o zázrak, čelí lídrovi PL. Bayern v šlágri kola vyzve úradujúceho šampióna

Momentka zo zápasu Bayern Mníchov - PSG na MS klubov 2025.
Momentka zo zápasu Bayern Mníchov - PSG na MS klubov 2025. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. nov 2025 o 00:00
Real Madrid vycestuje do Liverpoolu v ďalšom atraktívnom zápase.

BRATISLAVA. Futbalisti Slavie Praha nastúpia v utorok o 18.45 h proti Arsenalu Londýn s cieľom prekvapiť jedného z lídrov hlavnej fázy Ligy majstrov.

Český šampión má po troch zápasoch na konte dva body a na duel proti favorizovanému tímu sa naladil víťazstvom nad Baníkom Ostrava 2:0 v domácej lige. „Ukážeme divákom, že aj proti najlepším tímom sa dá hrať,“ povedal obranca Tomáš Vlček pre web „zošívaných“.

Slavia sa pokúsi o zázrak

Pražský tím v predošlých stretnutiach LM remizoval s FK Bodö/Glimt (2:2) a Atalantou (0:0), medzitým prehral na ihrisku Interu Miláno 0:3. V tabuľke hlavnej fázy figuruje na 28. mieste, teda o štyri priečky nižšie než je garancia účasti vo vyraďovacej fáze.

Proti Arsenalu, ktorý má v LM plný počet bodov a na čele anglickej Premier League 6-bodový náskok, sa pokúsi o prekvapenie.

„Patrí medzi top tímy Európy. Popasujeme sa s nimi a ukážeme, že aj s najlepšími mužstvami sa dá hrať. Vyskúšali sme si to v zápase s Atalantou, hoci Arsenal je ešte o triedu vyššie. Na ihrisku necháme všetko,“ konštatoval Vlček, ktorý varoval aj pred silnými stránkami londýnskeho tímu:

„Majú dobre nacvičené štandardné situácie a výborných hlavičkárov. Radšej nechám v tajnosti, čo máme pripravené od trénerov. Chystáme sa na to.“

Súčasťou kádra Slavie sú aj traja slovenskí legionári, no reálnu šancu zasiahnuť do zápasu s Arsenalom má iba útočník Erik Prekop, ktorý často nastupuje ako striedajúci hráč. Brankár Dominik Javorček a útočník Ivan Schranz absentujú pre zdravotné problémy.

Súboj ťažkých váh

Šlágrom utorňajšieho programu LM bude zápas Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov. Oba tímy doteraz bodovali naplno a dosiahli aj rovnaký gólový rozdiel - plus 10. Za nimi je v tabuľke Inter Miláno (+9), ktorý zatiaľ v LM neinkasoval a proti Kajratu Almaty je v pozícii jednoznačného favorita.

Za Arsenalom, ktorý je zatiaľ takisto bez inkasovaného gólu, figuruje o skóre Real Madrid, „biely balet“ uzatvára päticu tímov s plným počtom bodov. Španielsky veľkoklub sa predstaví na ihrisku Liverpoolu, ktorý má po troch zápasoch LM šesť bodov.

O druhé víťazstvo sa pokúsia hráči Atletica Madrid, v ktorých zostave pravdepodobne nebude chýbať slovenský obranca Dávid Hancko. Pred vlastnými divákmi nastúpia proti Royale Union Saint-Gilloise, ktorý prehral predošlé dva zápasy LM.

Do zostavy Neapola sa po zdravotných problémoch počas víkendu vrátil slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý striedal v sobotňajšom dueli s Comom (0:0). Jeho tím sa pokúsi o druhé víťazstvo, v domácom zápase mu bude stáť v ceste Frankfurt, ktorý má takisto tri body.

4. kolo ligovej fázy LM

Utorok 4. novembra:

18:45 Slavia Praha - FC Arsenal

18:45 SSC Neapol - Eintracht Frankfurt

21:00 Tottenham Hotspur - FC Kodaň

21:00 Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov

21:00 Olympiakos Pireus - PSV Eindhoven

21:00 FC Liverpool - Real Madrid

21:00 Juventus FC - Sporting Lisabon

21:00 FK Bodö/Glimt - AS Monaco

21:00 Atlético Madrid - Royal Union Saint-Gilloise

Streda 5. novembra:

18:45 Pafos FC - Villarreal CF

18:45 FK Karabach - FC Chelsea

21:00 Newcastle United - Athletic Bilbao

21:00 Olympique Marseille - Atalanta Bergamo

21:00 Manchester City - Borussia Dortmund

21:00 Inter Miláno - Kajrat Almaty

21:00 FC Bruggy - FC Barcelona

21:00 Benfica Lisabon - Bayer Leverkusen

21:00 Ajax Amsterdam - Galatasaray Istanbul

    dnes 00:00
