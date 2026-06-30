Stávka all-in na Messiho či Ronalda? Jeden hráč nemôže vyhrať turnaj (podcast Spoza piva)

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Skupinové zápasy sú minulosťou a svetový šampionát sa tak dostáva do bodu, kedy už nie je priestor na žiadne chyby.
V najnovšej epizóde Spoza piva sme si rozobrali všetky skupiny a diania v nich, pričom niekde sme narazili na veľké prekvapenia v lepšom, niekde zasa v horšom zmysle.
Prekvapilo nás vypadnutie Uruguaju, Turecka či Škótska, potešil príbeh kapverdských hrdinov. V čase nahrávania epizódy už poznáme aj prvého štvrťfinalistu, ktorým je domáca Kanada, pričom za ňou budú nasledovať ďalšie tímy.
Riešime tiež najnovšie virálne trendy z Majstrovstiev či kauzy, ktoré sa týkali červených trestov. Čo si myslíš o hydratačnej pauze? Napíš nám do komentárov.
Timo veril Nemecku a Holandsku, to nieto dva tímy už pravdepodobne cestujú domov po prehrách s Paraguajom, respektíve Marokom, v oboch prípadoch došiel zápas až do penaltového rozstrelu.
VIDEO: 166. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.