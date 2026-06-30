    Stávka all-in na Messiho či Ronalda? Jeden hráč nemôže vyhrať turnaj (podcast Spoza piva)

    Lionel Messi
    Lionel Messi (Autor: TASR/AP)
    Samuel Biroš, Timotej Gašper|30. jún 2026 o 22:35
    ShareTweet0

    Epizóda 166 a v nej najnovšie informácie z diania na svetovom šampionáte, vitajte pri počúvaní. 

    Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

    Skupinové zápasy sú minulosťou a svetový šampionát sa tak dostáva do bodu, kedy už nie je priestor na žiadne chyby.

    V najnovšej epizóde Spoza piva sme si rozobrali všetky skupiny a diania v nich, pričom niekde sme narazili na veľké prekvapenia v lepšom, niekde zasa v horšom zmysle. 

    Prekvapilo nás vypadnutie Uruguaju, Turecka či Škótska, potešil príbeh kapverdských hrdinov. V čase nahrávania epizódy už poznáme aj prvého štvrťfinalistu, ktorým je domáca Kanada, pričom za ňou budú nasledovať ďalšie tímy. 

    Riešime tiež najnovšie virálne trendy z Majstrovstiev či kauzy, ktoré sa týkali červených trestov. Čo si myslíš o hydratačnej pauze? Napíš nám do komentárov. 

    Timo veril Nemecku a Holandsku, to nieto dva tímy už pravdepodobne cestujú domov po prehrách s Paraguajom, respektíve Marokom, v oboch prípadoch došiel zápas až do penaltového rozstrelu.

    VIDEO: 166. epizóda podcastu Spoza piva


    Podcast Spoza piva

    Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

    Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Lionel Messi
    Lionel Messi
    Stávka all-in na Messiho či Ronalda? Jeden hráč nemôže vyhrať turnaj (podcast Spoza piva)
    dnes 22:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Stávka all-in na Messiho či Ronalda? Jeden hráč nemôže vyhrať turnaj (podcast Spoza piva)