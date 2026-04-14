Bayern má takú formu, ktorú môže zastaviť len Real Madrid (podcast Spoza piva) 

Fotka zo zápasu Real Madrid - Bayern Mníchov. (Autor: TASR/AP)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|14. apr 2026 o 15:00
Vitaj pri 158. epizóde Spoza piva, v ktorej rozoberáme najmä Ligu majstrov, ale tiež slovenskú ligu či Tottenham.

Máme za sebou prvé kolo štvrťfinálových bojov v Lige majstrov. Bayern porazil Real Madrid 2:1 a predviedol dominantný výkon, no do odvety je všetko otvorené, na tom sme sa zhodli obaja.

V dvojici Liverpool - PSG je Samo rád, že Liverpool fasol v prvom kole “len” 2:0 a odveta tiež teda nie je na zahodenie. 

Atlético Madrid nebude môcť rátať so zraneným Dávidom Hanckom, ktorý nešťastne dostúpil na nohu a čas jeho návratu na trávnik je zatiaľ neznámy.

Atlético však nesie do odvety s Barcelonou dvojgólový náskok, pričom Timo verí Atléticu a Samo Barcelone. 

Arsenal a Sporting, to je duo, z ktorého majú oba kluby roztrasené kolená a bude zaujímavé sledovať, ako to skončí. 

Rozoberáme tiež to, že Tottenham je už na zostupovej priečke a jeho vypadnutie z Premier League už dávno nie je len slabá a negatívna predikcia. 

VIDEO: 158. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
27
17
5
5
57:34
56
R
V
V
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
26
14
7
5
45:27
49
V
P
P
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
26
13
5
8
42:32
44
R
V
P
V
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
27
11
5
11
37:43
38
P
V
V
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
27
11
3
13
49:43
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
27
6
10
11
26:41
28
R
R
P
R
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
27
6
8
13
29:39
26
P
P
P
R
V
5
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Liga majstrov

