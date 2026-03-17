Líder vyslal jasné gesto – ďalej už nemôžem. Slovensko pred barážou desí stav opôr

Pohľad na posledný futbalový víkend veľa optimizmu nepriniesol. Skôr naopak – vyvoláva obavy. Väčšina opôr národného tímu za svoje kluby nenastúpila alebo do zápasov zasiahla len minimálne.
V čase, keď sa láme sezóna a Slovensko čakajú dva kľúčové zápasy o ďalšie smerovanie, to rozhodne nie je ideálny signál.
Už vo štvrtok 26. marca futbalová reprezentácia Slovenska v semifinále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2026 privíta Kosovo.
Ak uspeje, o štyri dni neskôr – v pondelok 31. marca – ju čaká doma finále proti víťazovi súboja Turecko – Rumunsko. Dva zápasy, ktoré môžu definovať celé kvalifikačné úsilie.
Lenže forma a najmä zdravotný stav lídrov? To je iný príbeh.
Kapitán Milan Škriniar je mimo hry už mesiac. Podľa oficiálnej správy jeho klubu Fenerbahce Istanbul utrpel čiastočnú trhlinu v oblasti slabín a od 20. februára nehral.
Na lavičke náhradníkov sa síce objavil, no skôr ako morálna podpora než reálna alternatíva.
Čo je s Lobotkom?
Stanislav Lobotka vynechal už druhý zápas po sebe. SSC Neapol sa podľa talianskych médií nechce s jeho návratom ponáhľať, aby sa predišlo vážnejšiemu poškodeniu svalu.
„Conte zvolil maximálnu opatrnosť, Lobotkov fyzický stav nebol dostatočný na to, aby dostal zelenú. Tréner sa rozhodol neriskovať s tvorcom hry v kritickej fáze sezóny,“ uviedol portál tuttonapoli.net.
Lobotka pritom v tejto sezóne pauzoval opakovane – v októbri pre problémy s trieslami, začiatkom decembra si pri rozcvičke natiahol lýtkový sval. Jeho návrat sa očakáva až v zápase proti Cagliari (20. marca 2026).
Dávid Hancko síce nie je zranený, no aj on naposledy chýbal. Proti Getafe (14. marca 2026) nenastúpil, keďže tréner Diego Simeone rotoval zostavu po náročnom víťazstve v Lige majstrov proti Tottenhamu (10. marca), kde Hancko odohral plných 90 minút. Paradoxne, práve on patrí k najvyťaženejším hráčom Atlética v tejto sezóne.
Haraslín sa chytal za trieslo
Ivan Schranz opäť doplatil na svoje telo. V zápase Slavie Praha proti Zlínu (14. marca 2026) musel striedať už v 31. minúte pre svalové zranenie. Zdravotné problémy ho pritom sprevádzajú dlhodobo.
Lukáš Haraslín vyslal ešte varovnejší signál. V drese Sparty Praha proti Slovácku (15. marca 2026) síce nastúpil, no v 73. minúte si sám vypýtal striedanie.
„Držal sa za trieslo, smerom k lavičke vyslal jasné gesto – ďalej už nemôžem. Stratiť svojho lídra pre ligový finiš by bola pre Spartu obrovská rana. V napätí sú však zároveň aj na Slovensku,“ napísal server sport.cz.
Zranenia triesiel sú nevyspytateľné a liečba môže trvať aj viac než mesiac. O to viac to mrzí, keďže Haraslín mal na jar skvelú formu – v siedmich ligových zápasoch strelil šesť gólov a pridal dve asistencie.
Útočníci hľadajú formu
Tomáš Bobček taktiež absentoval. Tréner John Carver pre televíziu Canal+ Sport potvrdil mierne problémy so slabinami, klub nechcel riskovať ich zhoršenie.
Najlepší strelec poľskej ligy (14 gólov) však od nového roka stratil tempo – na jar odohrala Lechia sedem zápasov, Bobček chýbal v dvoch a strelil len jeden gól.
David Strelec sa dostal na ihrisko len ako náhradník. Za Middlesbrough nastúpil v 59. minúte, no neskóroval. Od januára má bilanciu deväť zápasov a dva góly – čísla, ktoré od útočníka jeho ambícií neohúria.
Smolný víkend zažil aj Adam Obert. V drese Cagliari bol proti Pise vylúčený po druhej žltej karte – prvú videl za filmovanie, druhú za podkopnutie súpera. Jeho tím prehral 1:3.
Denis Vavro sa zasa nedostal na ihrisko vôbec. V drese Wolfsburgu vynechal už tretí zápas po sebe, naposledy hral 21. februára proti Augsburgu.
Mozaika otáznikov
Tomáš Suslov sa po ťažkom zranení postupne vracia do hry. Proti Janovu odohral za Veronu posledných 25 minút.
Po operácii predného skríženého väzu z augusta minulého roka zbiera minúty opatrne, no aspoň tu vidieť náznak pozitívneho vývoja.
A potom je tu ešte jeden zásadný výpadok – Róbert Boženík. Útočník je mimo hry pre vážne zranenie ramena z januára, ktoré si vyžiadalo operáciu a dlhú rekonvalescenciu v Stoke City.
Pre nedostatok zápasovej praxe takmer s istotou vynechá marcovú baráž slovenskej reprezentácie.
Keď sa na to pozrieme komplexne, nie je to ideálny obraz. Skôr mozaika otáznikov, zdravotných problémov a hráčov bez zápasového rytmu. A presne v čase, keď by reprezentácia potrebovala pravý opak – istotu, formu a lídrov v plnej sile.
Baráž však nepočká. A odpovede prídu rýchlo.