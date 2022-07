Fanúšikovia Slovana pripravovali veľké choreo, UEFA však bola proti

BRATISLAVA. Slovan Bratislava mobilizoval divákov. Chystal megalomanské choreo, do ktorého sa mal zapojiť každý s výnimkou sektoru pre hostí.

Choreo malo byť reakciou na choreografiu Ferencvárosu v Budapešti. Slovanisti plánovali vyvesiť obrovský banner, na ktorom uviedli roky 1848,1920, 1992 a 2022 spolu s textom Our history are our vicotries.