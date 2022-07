Hamilton: Okruh v Maďarsku milujem. Marcedes sa naladil na posledné letné preteky

"Je to veľký náskok, ale môže sa toho stať ešte veľa. Bodový rozdiel je o čosi väčší než by mal byť vzhľadom na porovnateľné výkony našich monopostov. Stále sa musíme zlepšiť v kvalifikáciách. Myslím si, že v Maďarsku sa budeme trochu trápiť a Ferrari bude naozaj veľmi rýchle," povedal po VC Francúzska Verstappen, ktorý má na konte spolu 27 víťazných pretekov v F1.

"Hodnotiť budeme až v závere roka, ale ak budeme strácať 25 či 30 bodov, môžem z toho viniť len sám seba. Nepodarilo sa mi vycúvať späť na trať, ale to je detail. Jednoducho nemôžem naraziť s monopostom do bariéry. Bola to moja chyba, aj keď je trochu zvláštne, ako som stratil kontrolu nad autom," krútil hlavou Leclerc.

Obaja jazdci Mercedesu skončili na pódiu premiérovo v sezóne, sedemnásobný majster sveta Hamilton vybojoval dokonca druhé miesto v jeho trojstej veľkej cene v F1.

"Je to úžasný výsledok pre tím, musím pochváliť aj Georgea. Bolo to náročné, lebo som sa nemohol napiť. V 20. kole už som bol naozaj smädný, možno sa mi nápoj vyparil. Je to však skvelý výsledok vzhľadom na to, ako ďaleko sme boli od najlepších počas celého víkendu," skonštatoval Hamilton, ktorý sa dostal do prvej trojky v ostatných štyroch pretekoch.