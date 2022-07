Hamilton absolvuje 300. preteky v F1. Prezradil, ktorý súper bol preňho najťažší

Hamilton by vďaka zlepšujúcej sa forme jeho tímu Mercedes mohol zaznamenať svoj prvý triumf v roku 2022.

Ak sa mu podarí triumfovať aj v jeho 16. sezóne kariéry, prekoná ďalší rekord Michaela Schumachera. Legendárny nemecký pilot zvíťazil aspoň raz v rokoch 1992 až 2006, Hamilton to dokázal v rokoch 2007 až 2021.



Historický rekordér so 103 víťazstvami v pretekoch aj v kvalifikáciách si zaspomínal na svoj prvý triumf v F1 v jeho premiérovej sezóne 2007 aj na prvý majstrovský titul o rok neskôr.

"Keď si uvedomíte, že sa vám splnil sen, je to neuveriteľný pocit a navždy si ho zapamätáte. Všetci v rodine sme predtým zažili mnoho bezsenných nocí a nevedeli sme, či sa to niekedy podarí alebo nie, no nikdy sme sa nevzdali," skonštatoval Hamilton, ktorý vlani tesne prehral súboj o svoj ôsmy titul s Holanďanom Maxom Verstappenom.

Ak by v ňom uspel, prekonal by historický rekord sedemnásobného šampióna Schumachera.