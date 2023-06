Iba on môže zastaviť Verstappena. Stane sa z Péreza druhý Rosberg?

Vyhrali by Lewis Hamilton či Michael Schumacher po sedem titulov majstra sveta, ak by nesedeli v najdominantnejších monopostoch svojich ér? Nie.

Verstappen holandským médiám, po poslednej Veľkej cene Kanady, povedal, že bez neho by tím trpel. „Keby som tu nebol, vyzeralo by to pre Red Bull úplne inak,“ vyslovil.

Radosť Maxa Verstappena po triumfe na Veľkej cene Kanady. (Autor: TASR/ The Canadian Press via AP)

Nemá dôvod Péreza ľutovať alebo mu pomáhať, a ako sám povedal, nemá na to ani čas.

„Nebol by som spokojný s tým, že by som sa do Q3 nedostal trikrát za sebou. Som dosť zaneprázdnený na mojej strane garáže, aby som dal všetko do poriadku. Venujem tomu všetku pozornosť,” dodal.

V koho stopách pôjde?

Pérez bol po prvých štyroch veľkých cenách, z ktorých dve vyhral, Holanďanovi v pätách. Po Veľkej cene Azerbajdžanu delilo dvojicu jazdcov v šampionáte len šesť bodov.

Keď sa však z kalendára vytratili mestské okruhy, zmizli aj “Checove” šarmantné výkony.