Prirovnávajú ho k Schumacherovi. Prečo je Verstappen taký rýchly?

BRATISLAVA. Vo veku 25 rokov sa možno ešte ani nepriblížil k svojej vrcholnej forme v kariére.

Momentálne nenájdeme na štartovom rošte formuly 1 pretekára, ktorý sa môže vyrovnať Verstappenovej úrovni.

Počas Veľkej ceny Bahrajnu 2023 viedol každé kolo od začiatku. Už od úvodu si vypracoval bohatý náskok a vyhral dominantným spôsobom.

V tejto sezóne je Max Verstappen v rýchlom monoposte Red Bullu opäť favoritom na zisk titulu majstra sveta.

Ak by ho vyhral, bolo by to pre neho tretie víťazstvo v rade. Potvrdil by tak, že sledujeme tzv. „Verstappenovu éru“.