Žiadne nehody či kontroverzie. Verstappen seká dobrotu a F1 robí nudnou

Presuňme sa o päť rokov dopredu, do súčasnosti. Dnes môžeme povedať, že toto vyhlásenie bolo ešte skromné.

Posledná sa datuje do roka 2021, kedy sa v talianskej Monze zrazil na trati s Lewisom Hamiltonom.

Pár rokov dozadu by nikto nepredpokladal, že Verstappen bude mať za sebou dva roky bez nehody.

Vyrovnal tak svoju rekordnú sériu z minulej sezóny. Ak by vyhral aj šiestykrát v rade, napodobnil by pretekárov, ako sú napríklad Alberto Ascari, Sebastian Vettel, Nico Rosberg či Michael Schumacher.

Takúto sériu v čele pretekov mal naposledy legendárny Ayrton Senna. Celkovo to bolo tretie najdlhšie obdobie jazdca vo vedení pretekov formuly 1.

To isté platí aj o jeho správaní. Okrem slovnej prestrelky s Georgeom Russellom v Baku a rozzúrenej vysielačky na tímového kolegu počas šprintu v Rakúsku sa drží na uzde.

Preteky nedokončil naposledy na Veľkej cene Austrálie v roku 2022, aj to pre problémy s motorom.

Z tradičného búrliváka a frfľoša sa stal pre niektorých pokojným a usmievavým sympaťákom.

Vďačiť za to môže najrýchlejšiemu monopostu na rošte. Keď vás takmer nikto nemôže vyzvať na súboj a máte vždy niekoľko sekundový náskok na čele, nemusíte na to stopercentne “tlačiť” a kričať do vysielačky.