Bulvární kauza Horner vs. Verstappen



Zatímco v závodě si Max Verstappen v pohodě dojel pro první místo a Red Bull získal díky druhému Pérezovi double, v zákulisí to vře mnohem více. Jde o dlouholetého šéfa týmu Christiana Hornera. O něm se nejprve začalo psát, že měl zneužívat své podřízené a jedné z nich dokonce ve zprávě odhalit i něco více. To však nikdy nebylo oficiálně potvrzeno a vyšetřovatel najatý Red Bullem uznal, že je Horner nevinný.



Vše nasvědčuje tomu, že to celé inicioval Maxův otec Jos Verstappen. Bývalý pilot F1 měl mít s Hornerem osobní spor a údajně rokuje za Hornerův vyhazov. Prý měl také prohlásit, že pokud bude šéfem Red Bullu nadále Horner, tak u něj už Max jezdit nebude. Začalo se také spekulovat, že by Hamiltona v Mercedesu mohl příští rok nahradit právě Max Verstappen, vše jsou ale zatím pouze spekulace.