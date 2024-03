ONLINE: Kvalfikácia na Veľkú cenu Bahrajnu dnes (Formula 1 2024) LIVE

Druhý trénink Čtvrteční odpolední program nám už trochu více přiblížil aktuální rychlost. Jelo se cca o dvě vteřiny rychle než v první části. První dvě příčky obsadily Mercedesy. Tým vyzkoušel u obou pilotů nové, trochu zvláštní nastavení s opravdu nízko položeným vozem. Takzvaný „plank“, který drhne o asfalt a vytváří sprchu jisker za autem, na obou autech několikrát chytl. V pozdější fázi tréninku však Mercedes světlou výšku zvedl a auto už jelo tak, jak mělo. Přestože zvítězily Mercedesy, nejsilnější se do závodu zdá stále Red Bull. Max Verstappen se soustředil především na simulaci závodního tempa, které měl ve srovnání s ostatními rychlejší o půl vteřiny na kolo. A špatně si nevedl ani Sergio Pérez, který si vyloužil dokonce pochvalu do médií od Helmuta Marka.

Druhý trénink Čtvrteční odpolední program nám už trochu více přiblížil aktuální rychlost. Jelo se cca o dvě vteřiny rychle než v první části. První dvě příčky obsadily Mercedesy. Tým vyzkoušel u obou pilotů nové, trochu zvláštní nastavení s opravdu nízko položeným vozem. Takzvaný „plank“, který drhne o asfalt a vytváří sprchu jisker za autem, na obou autech několikrát chytl. V pozdější fázi tréninku však Mercedes světlou výšku zvedl a auto už jelo tak, jak mělo. Přestože zvítězily Mercedesy, nejsilnější se do závodu zdá stále Red Bull. Max Verstappen se soustředil především na simulaci závodního tempa, které měl ve srovnání s ostatními rychlejší o půl vteřiny na kolo. A špatně si nevedl ani Sergio Pérez, který si vyloužil dokonce pochvalu do médií od Helmuta Marka.