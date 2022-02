Majster sveta F1 Verstappen sa necíti pod tlakom. Robím to, čo vždy, tvrdí

MILTON KEYNES Holandský pilot F1 Max Verstappen sa ako úradujúci majster sveta necíti pri príprave na novú sezónu pod tlakom.

Dvadsaťštyriročný jazdec to povedal pri stredajšom odhalení monopostu Red Bullu v britskom Milton Keynes.

"Robím to, čo vždy a nevidím dôvod, prečo by to malo byť inak," povedal Verstappen pre DPA.