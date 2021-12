O majstrovi rozhodlo posledné kolo. Čo sa stalo v Abú Zabí?

Max Verstappen v tej chvíli rýchlo odbočil do boxov a vymenil si pneumatiky, čo Mercedes a Lewis Hamilton neurobili.

„Bude, keď sa to tu vyrieši.“

Brit bol na prvej pozícii, no Holanďan mal výhodu, pretože si stihol prezuť pneumatiky, čo Mercedes a Hamilton neurobili. V polovici kola Verstappen súpera predbehol a vybojoval si premiérový titul.

Veľká cena Abú Zabí sa z 58 kôl scvrkla na to posledné. Vtedy totiž preteky nanovo reštartovali. Tisíce kilometrov za celý rok ostali zabudnuté. Do konca sezóny ostávalo 5,5 kilometra.

"Lewis je silný súper a výborný pretekár. Urobil to pre nás mimoriadne ťažké," doplnil Verstappen.

"Je to šialené. Ani neviem, čo mám povedať. Celý tím aj Honda si tento triumf zaslúžime. Konečne som mal trochu šťastia. A chem poďakovať Checovi, si úžasný kolega. Verím, že takto môžeme vyhrávať spolu 10 - 15 rokov," tešil sa v cieli Verstappen.

„Toto je najväčší titul, ktorý sme získali. Na konci pretekov sme všetci kričali. Urobiť ešte jednu zastávku v boxoch bolo skvelé rozhodnutie. Potom už bolo na Maxovi, aby to dokázal,“ hovoril pre Sky šéf Red Bullu Christian Horner.

Povolil Verstappenovi, aby sa posunul pred monoposty, ktoré mali stratu celého kola, no boli medzi Hamitonom a Verstappenom. Bolo to nečakané, pretože pôvodne Masi potvrdil, že po reštarte ostanú pretekári, ktorí majú stratu medzi Hamiltonom a Verstappenom.

Jazdec tímu Mercedes nie je majstrom sveta po prvý raz od roku 2013. Hamilton na Verstappena stratil 8 bodov.

Tím Mercedes v závere však nemohol adekvátne zareagovať podobne ako to urobil tím Red Bull, vysvetľuje Nico Rosberg.

"Hamiton nemohol ísť do boxov pre nové prenumatiky, pretože nemohol vedieť, či preteky neskončia počas safety car. Prepustil by teda svoju pozíciu a už by sa nesúťažilo. Musel ostať na trati," vysvetľoval pre Sky stratégiu Mercedesu bývalý majster sveta Nico Rosberg.

"Red Bull riskoval, skúšal, hľadal možnosti. Vždy počas safety caru vymenili pneumatiky. Mercedes zvolil konzervatívnu stratéfiu a vypomstilo sa im to," doplnil Damon Hill.

"Ale celá sezóna bola neuveriteľne napínavá. V posledných pretekoch, v poslednom kole bojovali proti sebe koleso pri kolese dvaja pretekári o titul. Neuveriteľné," hodnotil celú sezónu Fernando Alonso.