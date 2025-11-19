Mladá Slovenka vyniká v neznámom športe. Na MS získala štyri zlaté medaily

BRATISLAVA. V dňoch 13. - 17. novembra sa v španielskej Santa Susanne uskutočnili majstrovstvá sveta vo fitnes – 2025 IFBB World Fitness Championships.
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST) vyslala na podujatie 19-člennú reprezentáciu, ktorá získala až 22 medailí.
Z toho bolo osem zlatých, deväť strieborných, dve bronzové. K tomu Slováci pridali trikrát úspech s názvom "overall winner". Ide o osobu alebo tím, ktorý vyhral najviac podujatí v súťaži, hlavnú cenu v súťaži alebo celkové ocenenie projektu.
Dvadsaťjedenročná Nelli Novodomská získala štyrikrát zlato v akrobatik fitnes v danej disciplíne. Okrem toho sa už stihla stať osemnásobnou majsterkou sveta medzi mládežou a rovnaké číslo svieti na jej konte aj pri ME. Tiež je svetovou šampiónkou junioriek a dva razy získala aj titul "overall winner".
Na majstrovstvách Európy zvíťazila v troch prípadoch a má aj rovnaký počet celkových triumfov. Na MS žien zvíťazila dvakrát, ide teda o mimoriadne úspešnú slovenskú športovkyňu.
Sekundoval jej Michal Barbier, ktorý získal piaty titul majstra sveta vo fitnes, tentoraz na spomenutom podujatí v Santa Susanne.
Zvíťazili aj Ondrej Floch v disciplíne junior fitnes a Renáta Psarisová v master bikini v kategórii od 45 rokov. Titul celkovej šampiónky získala aj Michaela Galafúsiková v junior wellness.