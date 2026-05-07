    Súperi Slovákov pokračovali v príprave. Jeden si poradil s Maďarskom, druhý podľahol Lotyšom

    Hokejisti Slovinska oslavujú gól. (Autor: TASR/TT News Agency via AP)
    TASR|7. máj 2026 o 21:42
    Slovenskí hokejisti budú na svetovom šampionáte v skupine B.

    Slovinskí hokejisti vyhrali vo štvrtkovom prípravnom dueli pred májovými majstrovstvami sveta nad Maďarskom 3:2.

    Slovinsko je na šampionáte vo Švajčiarsku súčasťou B-skupiny, kde si zahrá aj proti Slovákom.

    Ďalším súperom slovenských hokejistov bude aj Nórsko, ktoré podľahlo Lotyšsku 3:4 po samostatných nájazdoch.

    MS v hokeji 2026 - prípravné zápasy:

    Lotyšsko - Nórsko 4:3 pp a sn (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0, 1:0)

    Góly: 26. Dzierkals, 37. Andersons, 45. Balcers, rozh. nájazd Krastenbergs - 9. Johannesen, 23. Vesterheim, 49. Berglund

    Slovinsko - Maďarsko 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

    Góly: 7. Török, 24. a 48. Mahkovec - 5. Papp, 29. Sebök

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

