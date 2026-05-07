Švajčiari ladia formu na domáci šampionát. Fínom nepomohol ani návrat hviezdneho Barkova

Hokejisti Švajčiarska oslavujú gól proti Fínsku. (Autor: TASR/TT via AP)
TASR|7. máj 2026 o 18:11
V druhom dueli v rámci Euro Hockey Tour nastúpia proti sebe Česko a Švédsko.

Švajčiarski hokejisti vstúpili víťazne do záverečného turnaja v rámci Euro Hockey Tour.

Na úvod Švédskych hokejových hier zdolali v Ängelholme Fínov 5:4 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci pokus premenil v tretej sérii Tyler Moy.

V zápase nastúpil po zranení kolena vôbec prvýkrát v sezóne fínsky útočník Alexander Barkov, ktorý sa postaral aj o jediný úspešný samostatný nájazd svojej krajiny.

Už istým víťazom štvordielnej série EHT sa na turnaji v Česku počas uplynulého víkendu stalo Švédsko.

Švédske hokejové hry - výsledky:

Švajčiarsko - Fínsko 5:4 pp a sn (1:0, 2:2, 1:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 2. Egli, 28. Rochette, 39. Rochette, 50. Thürkauf, rozh. nájazd Moy - 28. Puljujärvi, 33. Saarijärvi, 47. Mäenalanen, 52. Puljujärvi

