ONLINE: Faerské Ostrovy - Česko dnes, kvalifikácia MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)

Kvalifikácia MS (Európa) Skupina L 2024/2025
09.10.2025 o 20:45
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
90+2 minúta
Ukončený
Chorvátsko
Prehľad
ŽK: 73. P. Sučić (CRO), 76. Kramarić (CRO). Rozhodca: Letexier – Mugnier, Rahmouni.
Prenos
V Prahe sa nám skončil zápas skupiny L kvalifikácie MS 2026 medzi Českom a Chorvátskom bezgólovou remízou 0:0. Aj keď sme videli pár šancí na oboch stranách, tak gól z toho nepadol a tímy si tak body rozdelia. Česko ďalej naťahuje šnúru domácich zápasov bez prehry, zatiaľ čo Chorvátsko stratilo prvé body v kvalifikácii, no napriek tomu ostávajú na čele skupiny o skóre pred Českom.
Držení míče: 42 % : 58 %.
Střely na branku: 2:2. Střely mimo: 5:4. Rohy: 5:6. Ofsajdy: 4:0. Fauly: 17:8.
90+2
Koniec zápasu.
90+1
Černého center smeroval na Lingra, ale pri lopte bol skôr Livakovič.
90
Chorvátsko si vytvorilo útok, ale nikto z hráčov nedokázal vystreliť.
89
Chorvátsko zahráva už tretí roh v rade, ale bez úspechu.
88
Nádherná prihrávka od Modriča na Gvardiola, ten ale v pokutovom území nezakončil.
87
Modričov roh našiel na prednej žrdi Gvardiola a ešte z následnej dorážky zakončoval Ivanovič, ale tesne nad.
85
Nepríjemný faul na Chorého od Sučiča, ktorý už má žltú kartu, ale Letexier druhú nevytiahol.
84
Modrič sa pred šestnástkou dostal k odrazenej lopte, ale jeho strelu zblokoval obetavý Krejčí.
82
Nebezpečný center si našiel Chorého hlavu, ale jeho hlavička bola nepresná.
81
Ivanovič sa snažil v pokutovom území dostať cez dvoch českých obrancov, ale neúspešne.
80
Veľká šanca pre Sučiča spoza pokutového územia, ale skvelý zákrok od Kovářa.
78
Striedanie v tíme Chorvátsko:
z ihriska odchádza Ivan Perišić, prichádza Toni Fruk.
77
Nebezpečná hlavička Perišiča po centri od Pašaliča, ale Kovář bol v bráne pripravený.
76
Striedanie v tíme Česko:
z ihriska odchádza Lukáš Provod, prichádza Václav Černý,
z ihriska odchádza Pavel Šulc, prichádza Ondřej Lingr.
z ihriska odchádza Lukáš Provod, prichádza Václav Černý,
76
Kramarič zatiahol za dres Vydru a dostáva žltú kartu.
74
Chorvátsko malo nebezpečný protiútok, ten ale vyústil iba v rohový kop.
73
Sľubne rozvíjajúcu akciu Česka zastavil nedovolene Sučíč a Letexier tasí prvú žltú kartu zápasu.
71
Nevyaderené kombinácie od Česka znamenajú odkop od Livakovičovej brány.
71
Do konca druhého polčasu ostáva 20 minút, zatiaľ sme v ňom strelu na bránku nevideli.
70
Na druhej strane niekoľko pokusov od Chorvátov o center, ale pri lopte boli najbližšie iba českí hráči.
69
Dvojitá strela od českého tímu spoza šestnástky, najprv bola strela Vitíka zblokovaná, potom už Provod obranu Chorvátov prepálil, ale bránu netrafil.
67
Chorváti majú v posledných minútach prevahu na lopte, ale šancu si nevypracovali.
64
Pašaličova strela spoza šestnástky trafila iba Krejčího.
62
Striedanie v tíme Česko:
z ihriska odchádza Vasil Kušej, prichádza Matěj Vydra.
62
Striedanie v tíme Chorvátsko:
z ihriska odchádza Mario Pašalić, prichádza Marco Pašalić,
z ihriska odchádza Ante Budimir, prichádza Franjo Ivanović.
z ihriska odchádza Mario Pašalić, prichádza Marco Pašalić,
60
Chorvátsko podniklo pekný protiútok, ale Gvardiol bol obratý o loptu Červom pred pokutovým územím.
57
Chorvátsko nevyužilo vhadzovanie pri pokutovom území Česka a lopta skončila až pri Livakovičovi.
56
Po rohu sa lopta odrazila pred šestnástku, kde pálil Šulc, ale iba mimo bránu.
55
Nebezpečný center od Šulca musel Livakovič vyboxovať na ďalší roh.
54
Pekná nadvihnutá lopta poslala do šance Budimira, ale loptu už nestihol pred Kovářom.
52
Hrou rukou sa previnil Pavel Šulc.
52
Hlavička Tomáša Chorého skončila iba vedľa Livakovičovej brány.
51
Provod zacentroval loptu k penaltovému bodu, ale Souček nedokázal z ťažkej situácie vystreliť.
48
Kramaričov center adresovaný na Budimira pristál priamo v rukách Kovářa.
48
Provod prenikal medzi tromi hráčmi Chorvátska a po páde na zem si pýtal faul, ale rozhodca nepískal.
47
Center Modriča pristál iba na Krejčího hlave.
46
Ani jeden z trénerov sa nerozhodol cez prestávku pre nejakú zmenu medzi hráčmi.
46
O výkop v druhej 45-minútovke sa postarali Chorváti.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 21:47.
V prvom polčase sme gól napriek niekoľkým šanciam oboch tímov nevideli a skóre tak ostáva 0:0.
45+1
Prvý polčas sa skončil.
45
Nakopnutú loptu nedokázal zachytiť Mario Pašalič a bude sa odkopávať od českej bránky.
44
Chorváti sú síce momentálne na lopte, ale nedokážu si z toho vypracovať žiadnu veľkú šancu.
42
V najväčšej šanci zápasu sa ocitol Kušej, ktorý už prekonal Livakoviča, ale na bránkovej čiare zastavil loptu Šutalo, ale nakoniec bol pískaný ofsajd.
38
Sám na hranici pokutového územia sa ocitol Perišič, ale opäť prestrelil nad.
35
Tímy si striedajú držania lopty, ale hra sa odvíja prevažne v strede ihriska.
32
Nakopávané lopty od oboch tímov nepriniesli zatiaľ žiadnu výraznejšiu šancu.
29
Vo veľkej šanci sa po rohovom kope objavil Perišič, ale pálil vysoko nad.
27
Česko požaduje penaltu po ruke Šutalova, ale Letexier rozpažil a penalta sa kopať nebude.
26
Vo veľkej šance sa v šestnástke objavil Šulc, ale jeho strelu bezpečne chytil Livakovič.
25
Česko nevyužilo prvý rohový kop, ale ostáva v ohrození Chorvátskej brány.
24
Provodova strela pohrozila Livakoviča, ale ten ju dokázal vyraziť.
23
Nepríjemný faul na Červa a Česko bude mať zaujímavú štandartku.
21
Po ošetrení Vitíka pokračujeme rozohrávkou Kovářa.
19
Nepríjemná zrážka hlavami medzi Budimirom a Vitíkom.
18
Ďalšiu útočnú snahu Čechov zastavuje faul Vitíka.
16
Budimir sa dostával do šance, ale pri lopte bol skôr Kovář.
15
Ani center Gvardiola si nenašiel v českom pokutovom území žiadny hráč v červeno bielych dresoch.
14
Modričova rozohrávka priameho kopu pristála iba na hlave Součka.
13
Faul blízko rohovej zastávky na Budimira od Ladislava Krejčího.
11
Kušej fauloval v stredovom kruhu Jakiča a Chorváti tak ostanú pri lopte.
10
Souček hneď unikal do ďalšej príležitosti, ale bol v ofsajdovej pozícii.
10
Nevydarenou strelou sa prezentoval spoza šestnástky Tomáš Souček.
9
V ofsajde sa ocitol Tomáš Chorý.
8
Zeleného center zblokoval Modrič a pri následnom súboji sa lopta odrazila od Zeleného a rozhorávať bude Livakovič.
5
Ďalší útočný faul Čechov v pokutovom území Chorvátska.
4
Na trávniku ostáva otrasený Červ, ale vyzerá to, že bude schopný pokračovať.
3
Do šance sa po prihrávke Kramariča dostával Sučič, ale nedostal sa k strele po zblokovaní od Součka.
2
Na hranici pokutového územia sa pískal faul Chorého na Šutalu.
1
Luka Mdorič zblokoval pokus o center a Česko bude vhadzovať pri pokutovom území.
1
O úvodný výkop sa postarali domáci hráči.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Hráči oboch tímov už nastupujú na hraciu plochu a od začiatku zápasu nás delí pár minút.
Úvodné zostavy:
Česko: Kovář – Zelený, Krejčí, Vitík, Coufal – Souček (C), Červ – Kušej, Šulc, Provod – Chorý
Náhradníci: Jedlička, Horníček – Beran, Černý, Jemelka, Jurásek, Karabec, Král, Lingr, Sadílek, Vydra, Zima
Tréner: Ivan Hašek
Chorvátsko: Livakovič – Jakič, Šutalo, Čaleta-Car, Gvardiol – Modrič (C), Sučič – Mario Pašalič, Kramarič, Perišič – Budimir
Náhradníci: Kotarski, Ivušič – Baturina, Fruk, Ivanovič, Kovačič, Majer, Moro, Pongračič, Smolčič, Vuškovič, Marco Pašalič
Tréner: Zlatko Dalič
Rozhodca: Letexier – Mugnier, Rahmouni.
Dnes nás čaká zápas skupiny L kvalifikácie MS 2026 medzi Českom a Chorvátskom. Obaja súperi sa už v kvalifikácii stretli, keď v Osijeku triumfovali domáci futbalisti 5:1.
Česko je v kvalifikácii na druhom mieste, keď majú na konte 4 víťazstva a len 1 spomínanú prehru. Česku však budú v nadchádzajúcich dvoch zápasoch chýbať opory ako Patrik Schick, Adam Hložek a Tomáš Holeš.
Chorvátsko vstupuje do tohto zápasu stále bez prehry v skupine a je najväčším favoritom na priamy postup na MS. Chorváti naopak prichádzajú do Prahy s najväčšími hviezdami v zostave a budú chcieť zlomiť český rekord 1111 dní bez domácej porážky.
Prajem príjemné sledovanie textového prenosu a neostáva nám nič iné ako sledovať, či sa Česku podarí natiahnuť domácu šnúru bez prehry aj bez najväčších hviezd v zostave.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.