Hakimi a Diaz budú lídrami. Maroko berie na MS aj osemnásťročného nováčika

Obranca Paríža St. Germain Achraf Hakimi a krídelník Realu Madrid Brahim Diaz sú najvýraznejšie osobnosti v nominácii marockej reprezentácie na blížiace sa MS vo futbale 2026.
Nový tréner národného tímu Mohamed Ouahbi nominoval na svetový šampionát celkom 16 hráčov z top 5 európskych líg. Menoslov zostal podobný tomu, ktorý sa na prelome roka zúčastnil na Africkom pohári národov.
Pribudli v ňom obranca Fulhamu Issa Diop, stredopoliar Štrasburgu Samir El Mourabet a 18-ročný stredopoliar Lille Ayyoub Bouaddi, ktorému tento mesiac schválili zmenu národnej príslušnosti z francúzskej na marockú.
Maročania sa na šampionáte v C-skupine postupne stretnú s Brazíliou, Škótskom a Haiti. Informácie priniesla agentúra AFP.
Nominácia Maroka na MS 2026
Brankári: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RSB Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR Rabat)
Obrancovia: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anas Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Bellammari (Al Ahly SC), Achraf Hakimi (Paríž St. Germain), Zakaria El Ouahdi (KAA Gent), Nayef Aguerd (Olympique Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Redouane Halhal (KV Mechelen), Issa Diop (Fulham FC)
Stredopoliari: Samir El Mourabet (Racing Štrasburg), Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille), Neil El Aynaoui (AS Rím), Sofyan Amrabat (Betis Sevilla), Azzedine Ounahi (FC Girona), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
Útočníci: Abdesamad Ezzalzouli (Betis Sevilla), Chemsdine Talbi (Sunderland AFC), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos Pireus), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessim (Racing Štrasburg), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt)