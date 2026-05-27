Slovenské futbalistky čaká záver kvalifikácie MS, trénera mrzia absencie

Tréner slovenských futbalových reprezentantiek Peter Kopúň sa musí v júnových zápasoch kvalifikácie o postup na MS 2027 zaobísť bez tria hráčok, ktoré zvyknú nastupovať v základnej zostave.
Pre zranenia z kádra vypadli brankárka Anika Tóth, obrankyňa Patrícia Fischerová a stredopoliarka Tamara Morávková.
Slovenky vstupujú do záverečnej časti skupinovej fázy, v skupine B3 ich v júni čakajú duely s Fínskom (5. júna v Nitre) a Lotyšskom (9. júna v Rige).
Tímy z prvých troch miest postúpia do play off, ktoré je na programe v októbri. Kopúňovým zverenkám patrí po štyroch zápasoch 3. priečka s troma bodmi.
„Veľmi ma mrzí, že brankárka Anika Tóth nepríde. Má však zlomený prst na ruke s odštiepením kosti. Posledné vyšetrenia v Kanade ukázali, že sa jej zranenie hojí pomalšie, ako sa očakávalo a nebola by pripravená nastúpiť ani do druhého zápasu.
Chýbať bude aj Tamara Morávková, ktorú v najbližších dňoch čaká operácia členka a všetko nasvedčuje tomu, že Patrícia Fischerová má roztrhnutý predný kríž. Stále ešte nie je v poriadku ani Aneta Surová,“ uviedol 41-ročný kouč pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
K dvojici brankárok Mária Korenčiová, Martina Geletová pribudla Viktória Opalková zo Spartaka Myjava.
„V tíme máme hráčky, ktoré si viem v rámci formácií poposúvať, ako je Ninka Nárožná a som veľmi rád, že som mohol nominovať Dominiku Kucharčíkovú, ktorá sa v posledných zápasoch za klub ukazovala vo výbornom svetle. To isté platí aj pre Mišku Ferencovú. Verím, že si svoju formu z Liberca prenesie aj do reprezentácie,“ povedal Kopúň o nominácii.
Kouč národného družstva si uvedomuje dôležitosť júnových stretnutí a jeho zverenky do nich pôjdu s jasným cieľom.
„Viem, že je to záver sezóny, ale čaká nás náročný zraz. Doma s Fínskom by sme radi potvrdili formu z nášho vzájomného merania síl. Hoci sme napokon prehrali (2:4), ale strelili sme im dva góly a keď budeme dôslednejšie, verím, že s nimi neprehráme. Uvidíme, ako dopadne náš súboj s Fínskom, ale v Lotyšsku sa chceme tešiť z postupu do baráže. Play off je náš jasný cieľ,“ dodal Kopúň podľa webu SFZ.
Nominácia SR na zápasy s Fínskom (5. júna) a Lotyšskom (9. júna)
Brankárky: Mária Korenčiová (Genoa CFC), Martina Geletová (AP Orlen Gdansk), Viktória Opalková (Spartak Myjava)
Obrankyne: Laura Retkesová (AC Sparta Praha), Zuzana Nina Nárožná (Spartak Myjava), Andrea Horváthová (GKS Górnik Leczna), Kristína Košíková (SK Slavia Praha), Diana Bartovičová (SK Slavia Praha), Diana Lemešová (SKN St. Pölten), Jana Vojteková (FC Bazilej), Nina Matušicová (Spartak Myjava)
Stredopoliarky: Dominika Kucharčíková (ŠK Slovan Bratislava), Dominika Škorvánková (FK Austria Viedeň), Mária Mikolajová (Hamburger SV), Victoria Kaláberová (GKS Gieska Katowice), Michaela Ferencová (FC Slovan Liberec), Ľudmila Maťavková (SKN St. Pölten), Martina Šurnovská (Slavia Praha), Patrícia Hmírová (GKS Gieska Katowice), Darina Hrúziková (1. FC Slovácko), Dominika Gondová (ŠK Slovan Bratislava)
Útočníčky: Klaudia Fabová (AP Orlen Gdaňsk), Laura Žemberyová (FC Tatran Prešov)