Severné Írsko je spokojné s trénerom. Dohodli sa na dlhoročnej zmluve

Tréner futbalovej reprezentácie Severného Írska Michael O'Neill podpísal novú zmluvu na ďalšie štyri roky. Urobil tak iba dva týždne po tom, čo odmietol ponuku od Blackburnu Rovers.
Päťdesiatšesťročný O'Neill zakončil sezónu „sedením na dvoch stoličkách“, keď viedol reprezentáciu aj Blackburn a klub doviedol k udržaniu sa v druhej najvyššej anglickej súťaži.
S vedením Blackburnu podľa agentúry DPA rokoval o predĺžení svojho pôsobenia na štadióne Ewood Park. Ponuku odmietol a sfinalizoval predĺženie zmluvy so Severoírskou futbalovou asociáciou (IFA), ktorá platí až do roku 2032.
„Je to pozícia, ktorá pre mňa veľa znamená. Naďalej pevne verím v potenciál tejto skupiny hráčov a v smer, ktorým sa uberáme. Pred nami je ešte veľa práce, ale z budúcnosti mám veľké nadšenie,“ uviedol O'Neill vo vyhlásení IFA.
Vrcholom jeho doterajšieho pôsobenia bolo dovedenie Severného Írska na majstrovstvá Európy 2016.
O'Neill je vo svojom druhom období na lavičke Severného Írska a marcová remíza v prípravnom zápase proti Walesu bola jeho 104. zápasom vo funkcii. Prvýkrát ho vymenovali do funkcie v národnom tíme v roku 2011.
„Michael už doteraz výrazne pomohol severoírskemu futbalu. Som nadšený, že bude v tejto práci pokračovať aj v budúcnosti, a teším sa na ďalšie pamätné úspechy tímu,“ povedal pri oznámení novej zmluvy prezident IFA Conrad Kirkwood.
Severní Íri boli v európskej kvalifikácii na MS v USA, Kanade a Mexiku súperom Slovenska v A-skupine. Zverencov vtedajšieho trénera Francesca Calzonu najskôr v Belfaste zdolali 2:0 a potom im v Košiciach podľahli 0:1. V tabuľke obsadili konečnú 3. priečku.