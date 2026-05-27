Stihne Messi svetový šampionát? Zranenie nevyzerá až tak zle, tvrdí Scaloni

Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni povedal, že zranenie hviezdneho Lionela Messiho pred blížiacimi sa MS v USA, Kanade a Mexiku zatiaľ „nevyzerá až tak zle“.
Kapitána národného tímu čakajú ďalšie vyšetrenia.
Messi v noci na pondelok nedohral stretnutie zámorskej MLS s Philadelphiou Union (6:4). Tridsaťosemročného krídelníka Interu Miami trápi únavové zranenie zadného stehenného svalu a termín jeho návratu na trávniky zatiaľ nie je známy.
„Samozrejme, boli by sme radšej, keby sa nič nestalo. Teraz si musíme počkať a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Predovšetkým počkáme na nové testy, ktoré sa budú vykonávať, aby sa zistilo, či sa potvrdí pôvodná diagnóza,“ uviedol Scaloni pre argentínsku televíznu stanicu DSports.
Argentína ešte nezverejnila konečnú nomináciu, no očakáva sa, že Messi v nej nebude chýbať a pocestuje na svoje šieste MS.
Obhajcovia titulu odohrajú pred štartom šampionátu prípravné duely s Hondurasom (7. júna) a s Islandom (10. júna). Na MS si v J-skupine postupne zmerajú sily s Alžírskom, Rakúskom a Jordánskom. Informácie priniesla agentúra AFP.