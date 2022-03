Mazepin sa po konci v F1 obráti na súd. Rozplynul sa mi sen, hovorí Rus

MOSKVA. Ruský automobilový jazdec Nikita Mazepin a spoločnosť Uralkali zvažujú právne kroky po tom, ako s nimi v sobotu s okamžitou platnosťou rozviazal zmluvy americký tím F1 Haas.

Ten takto zareagoval na vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu a nasledoval vzor vedenia motoristického seriálu, ktorý zrušil zmluvu s organizátormi pretekov v Soči.

"Nečakal som, že by so mnou Haas ukončil kontrakt. Bola to pre mňa veľmi nepríjemná situácia," uviedol 23-ročný pretekár v stredu pre AP.

Informáciu mu sprostredkoval jeho právnik v rovnakom čase, ako sa dostala do médií: "Myslím si, že som mal mať viac podpory, pretože na ukončenie môjho kontraktu neboli právne dôvody. Rozplynul sa mi sen."