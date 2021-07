V hľadisku bude 13-tisíc ľudí. DAC si opäť zahrá pred divákmi

DUNAJSKÁ STREDA, BRATISLAVA. Bude to ostrý štart. DAC Dunajská Streda začína novú sezónu 2021/2022 na horúcej balkánskej pôde. Vo štvrtok o 21.00 nastúpi v Belehrade proti domácemu Partizanu v prvom zápase 2. kola kvalifikácie Európskej konferenčnej lige.

Aj s najnovšími akvizíciami

Na zápas nominoval aj najnovšie akvizície, ktoré došli tento týždeň: lotyšského reprezentanta, ľavého obrancu Andrejsa Ciganiksa a rakúskeho stredného obrancu Ahmeta Muhamedbegovica.

Tradičná opora z ľavej strany obrany Eric Davis je s reprezentáciou Panamy, ale to neznamená, že by Ciganiks automaticky dostal príležitosť. „Len teraz prišiel, teraz sa mu snažíme vysvetliť náš systém a štýl hry. Navyše niektorí hráči podali veľmi dobrý výkon v prípravnom období, prečo by teraz nemali hrať?“ vyhlásil Antal Németh.