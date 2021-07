Kanonier Dunajskej Stredy mieri do Dynama Kyjev. O prestupe sa stále rokuje

„Bol dohodnutý jeho prestup do Kazane, ale z pre nás prekvapujúcich a ťažko pochopiteľných dôvodov stroskotal,“ objasnil situáciu športový riaditeľ Dunajskej Stredy Jan Van Daele.

DUNAJSKÁ STREDA. Mal to byť prestup leta. O Venezuelčana Erica Ramíreza prejavil záujem štvrtý tím ruskej ligy Rubin Kazaň. O transfere hovoril otvorene aj sám hráč.

Hviezdny útočník však pravdepodobne na Žitnom ostrove neostane. „Rokujeme s ďalším záujemcom, nemôžem to však bližšie špecifikovať. Nie je to až taká dobrá ponuka, ako tá z Kazane, ale stále je to zaujímavá suma,“ dodal Van Daele.

Podľa medializovaných informácií mal Ramírez prestúpiť do Kazane za tri milióny eur.