Končiaci tréner doviedol Crystal Palace k prvej európskej trofeji: Dám si pár pív, viac neriešim

Tréner futbalistov Crystal Palace Oliver Glasner sa rozlúčil s klubom triumfom v Konferenčnej lige. Jeho zverenci v stredu v Lipsku zdolali španielskeho oponenta Rayo Vallecano 1:0.
Pred finále hráčom povedal, aby si vybojovali účasť v Európskej lige, ktorá im patrila už pred rokom. Na budúcnosť ešte myslieť nechcel, chcel si dať s hráčmi pár pív.
Rakúsky tréner prišiel na Selhurst Park vo februári 2024 a klub z juhu Londýna doviedol k prvej trofeji v histórii. Pohár pre víťaza Konferenčnej ligy je pritom už treťou po vlaňajších triumfoch v FA Cupe a Community Shield.
Pre samotného Glasnera to však nebol prvý veľký európsky úspech, v roku 2022 ovládol Európsku ligu s Eintrachtom Frankfurt.
Mali sme komplikovanú sezónu
„Bol to náš 60. zápas a pamätám si, aká intenzívna bola táto sezóna pre všetkých, nielen pre hráčov, ale pre každého. Mali sme komplikovanú sezónu, no nikto sa nesťažoval. Povedali sme si, že to prijmeme také, aké to je, so všetkými detailmi.
Odohrali sme 17 zápasov iba v Konferenčnej lige, to je polovica sezóny v Bundeslige,“ povedal Glasner po víťaznej derniére podľa webu Konferenčnej ligy.
Od januára, kedy Glasner oznámil svoj odchod, sa špekuluje o jeho budúcnosti. Médiá ho spájajú s presunom do iného klubu Premier League alebo s možným návratom do Nemecka.
Rakúšan však uviedol, že jeho jediným plánom je oslavovať. „Čo ďalej? Nechcem premýšľať ani nad tým, čo bude v piatok.
Každý, kto ma pozná, vie, že až do finále som bol úplne uzavretý v tuneli a nemyslel som na nič iné než na tento zápas. Viem len to, že večer si s hráčmi vypijem pár pív a na druhý deň poletíme späť do Londýna,“ reagoval.
Vďaka víťazstvu má Crystal Palace v rukách miestenku do ligovej fázy Európskej ligy v nasledujúcej sezóne.
Druhú najprestížnejšiu súťaž pod hlavičkou Európskej futbalovej únie (UEFA) mali pritom „orli“ hrať už v ročníku 2025/26 vďaka triumfu v FA Cupe, no UEFA klub preradila do Konferenčnej ligy pre pravidlá o viacnásobnom vlastníctve klubov.
„Povedal som hráčom, aby si zobrali to, čo im patrilo po triumfe v FA Cupe - účasť v Európskej lige,“ pokračoval 51-ročný lodivod.
Jedinú „tutovku“ v prvom polčase spálil Tyrick Mitchell, keď zo štyroch metrov hlavičkoval vedľa.
Už po piatich minútach druhého polčasu však strelil jediný gól finále Jean-Philippe Mateta, keď sa presadil zblízka z dorážky.
Prvýkrát v Európe a hneď sme to vyhrali
„Cítim sa fantasticky. Dokázali sme to! Prvýkrát v Európe a hneď sme to vyhrali. Teraz chcem už len oslavovať, chcem si užiť párty. Je to neuveriteľné.
Dali sme do toho všetko. Hovoril som o intenzite, ktorú do zápasu vložíme. Teraz som úplne vyčerpaný. Nechal som tam všetko. Vždy stojím pri fanúšikoch. Veľmi ma podporujú ako hráča aj celý tím.
Neustále stoja za nami a toto sme dokázali aj pre nich,“ povedal pre TNT Sports francúzsky útočník Mateta. Strelil 12 gólov v uplynulej sezóne Premier League, v ktorej „orli“ obsadili 15. miesto. V Konferenčnej lige to bol jeho tretí presný zásah.
Krátko po ňom mohol zdvojnásobiť vedenie Crystal Palace Yeremy Pino, keď jeho parádna strela z priameho kopu opečiatkovala obe žrde. V 57. minúte mal ďalšiu šancu Mateta, tentokrát uspel brankár Augusto Batalla.
Anglický tím si už najtesnejší náskok postrážil a nepustil súpera k stopercentným gólovým príležitostiam.
Povedali sme si, že je možné všetko
„Zápas bol taký, aký sme očakávali, ale myslím si, že sme boli neuveriteľní v tých 15 minútach po polčase, keď sme strelili gól.
Na konci sme bránili veľmi dobre a bol to fantastický večer. Táto skupina hráčov, tento klub, títo fanúšikovia, si zaslúžili vyhrať Konferenčnú ligu. Povedali sme si, že je možné všetko, ak budeme tvrdo pracovať.
Moje životné krédo je, že ak do niečoho investujete, niečo za to dostanete. Vyplatilo sa nám to,“ doplnil Glasner.
Matetovmu gólu predchádzala prvá strela na bránu v zápase, keď Batalla vyrazil pokus Adama Whartona.
Nakoniec z toho bola dobrá strela
„Najprv som hľadal prihrávku. Veľa nestrieľam. Videl som Daniela Munoza na zadnej žrdi a chcel som mu prihrať.
Potom som sa dostal do pozície, z ktorej som mohol vystreliť a našťastie sa lopta odrazila priamo k 'JP-mu', takže z toho nakoniec bola dobrá strela,“ okomentoval stredopoliar Wharton podľa webu KL.
Jeho účasť vo finále bola pritom otázna. „Bolo veľa pochybností. Posledných pár dní som mal prakticky neustále nohu v nádobe s ľadom.
Nemohol som poriadne vystreliť, takže ani moja strela nebola veľmi komfortná, ale finále si nenechám ujsť kvôli trochu opuchnutému členku,“ reagoval 22-ročný Angličan.
Pre Rayo Vallecano to bol najväčší zápas v jeho 101-ročnej histórii, ale stále čaká na prvú veľkú trofej.
Španielsky tím pod vedením Iniga Pereza sa v ligovej fáze stretol aj s bratislavským Slovanom, keď na Tehelnom poli prehral v novembri 1:2.
„Cítime bolesť, hnev, smútok z dôvodu, že sme si nechali ujsť takúto šancu. Dúfam, že moji hráči budú hrať tak, ako hrajú. Možno niekedy v budúcnosti dosiahneme lepší výsledok pre nás.
Myslím si, že na tento zápas sa už nebudem nikdy v živote pozerať. Nikdy som nepozeral žiadne finále, ktoré som prehral,“ povedal Perez.
Od začiatku nám chýbala viera
Krídelník madridského klubu Jorge de Frutos priznal, že prvá účasť vo veľkom finále zväzovala tímu nohy: „Pohľad na to, kam až sme sa dostali, by nám mal pomôcť uvedomiť si, že toto je len prvý krok k tomu, aby sme v nasledujúcich rokoch ďalej rástli a posúvali sa vpred.
Chcel by som poďakovať fanúšikom a zároveň sa im ospravedlniť. Bojovali sme za nich – za tých, ktorí prišli sem a minuli veľa peňazí, aj za tých, ktorí zostali v Madride. Od začiatku nám chýbala viera, že sme vo finále - nervozita nás trochu premohla.
Crystal Palace je tím svetovej úrovne a veľmi dobre zohrané mužstvo. Veľmi dobre kombinujú s loptou. Myslím si, že sme potrebovali hrať trochu rýchlejšie.
Chcel by som využiť príležitosť a zagratulovať im, pretože podľa mňa odohrali skvelé finále a titul si úplne zaslúžia.“
Rayo skončilo v La Lige na 8. priečke, tesne za bránami pohárovej Európy a po prehratom finále KL sa v nej v budúcom ročníku nepredstaví.