Obézny kapitán, štyridsiatnik v útoku. Trnava hanebne prehrala s trpaslíkom

Hlasy po zápase:

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Inkasovali sme prvý gól a mužstvo sa neuveriteľne splašilo. To sa nemôže stať, 15 minút to bola úplná dezorganizácia. Vyzeralo to, ako keby bol po jednom góle koniec dvojzápasu. Apelovali sme na hráčov, aby boli pokojní, ale tá 15-minútovka bola neakceptovateľná s hrubými individuálnymi chybami. Aspoň sčasti sme sa vrátili do zápasu, napriek prehre som si istý, že postúpime do ďalšieho kola. Nemôže sa však stať, že také skúsené mužstvo dostane za 12 alebo 15 minút tri góly."

Martin Mikovič, kapitán a autor gólu Trnavy: "Asi všetci videli, že prvých 30 minút sme akoby ani neboli v zápase. Prvý gól padol po mojej chybe, keď som prehral súboj. Dostali sme laxné góly z ničoho, myslel som si, že nám viac pomôže gól z jedenástky do polčasu. Potom sme dali na 2:3, ale chýbal mi tam väčší pokoj, 20, 25 minút do konca sme tlačili centre nasilu. Oni už na konci odpadli, také skúsené mužstvo a takí dobrí hráči, ako sme my, by to mali využiť proti takémuto tímu."

(TASR)