Sprav malý zázrak, povedal jej tréner. Zapletalová v Tokiu opäť plakala, ale od šťastia

BRATISLAVA. Bol to zatiaľ najdôležitejší beh v jej kariére. Emma Zapletalová s otvorenými ústami hľadela na výsledkovú tabuľu po finále behu na 400 m cez prekážky na majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu.
Opäť posunula hodnotu slovenského rekordu o ďalších osemnásť stotín sekundy na 53,00 a vďaka výbornému finišu si vybojovala bronzovú medailu. Akoby tomu nemohla uveriť. Nepatrila medzi favoritky na cenný kov, ale vo finále prekvapila.
„Veľmi si to užívam. Stále tomu nemôžem uveriť. Keď som videla v cieli, že som tretia, bola som veľmi šťastná. Do pretekov som šla s tým, že nemám čo stratiť a môžem iba získať.
Tréner mi pred pretekmi povedal, aby som spravila nejaký malý zázrak. Celý čas som na to myslela a šla s odvahou do toho,“ uviedla bezprostredne po pretekoch v rozhovore pre ČT Sport.
VIDEO: Finále behu na 400 m cez prekážky žien
Zlato získala podľa predpokladov holandská bežkyňa Femke Bolová.
Nikoho nevidela
Slovenka štartovala v najmenej výhodnej krajnej druhej dráhe. Štadión v Tokiu má deväť dráh a prvá dráha ostala voľná. O nasadení do dráh rozhodli výsledky semifinále a žreb.
Zapletalová postúpila medzi najlepšiu osmičku nie priamo, ale ako jedna z dvoch až na základe času.
„Bola som v druhej dráhe a nikoho som celý čas v podstate nevidela. Išla som svoj beh. V závere som zbadala, že som blízko a zafinišovala som. Stačilo mi to na bronz,“ povedala Zapletalová pre ČT Sport.
Po poslednej prekážke ešte bežala Zapletalová s miernym odstupom na štvrtej pozícii, ale Američanka Anna Cockrellová v závere vytuhla a naopak, Slovenka dokázala ešte zrýchliť.
Podobným spôsobom zdolala vo finiši na augustovom mítingu Diamantovej ligy v Chorzówe inú Američanku, v Tokiu striebornú Jasmine Jonesovú.
„Čas mohol byť ešte o stotinku lepší, aby to bolo pod 53 sekúnd,” dodala Zapletalová pre Slovenský atletický zväz.
Nadšenie neskrýval ani jej tréner Bram Peters: „Vedel som, že Emma môže dokázať niečo veľké, nie však už po jednom roku spoločnej práce! Dnes som tušil pekný výsledok, ale čas 53,00 a tretie miesto na svete? To je fantastické!“
Tri roky utrpenia a návratov
Pred štyrmi rokmi prežívala prvú životnú sezónu. V Tallinne sa na 400 m prekážok stala európskou šampiónkou do 23 rokov a o niekoľko týždňov sa na olympijských hrách v Tokiu prebojovala do semifinále.
Aj vtedy štartovala v nie veľmi výhodnej krajnej v druhej dráhe. Na pohode nepridal bežkyniam ani hustý dážď. Slovenke nevyšiel celkom rytmus nad prekážkami a dobehla šiesta a celkovo skončila pätnásta.
Po pretekoch sa nevyhla slzám a do kamier vravel, že so svojim výkonom absolútne nie je spokojná.
Nitriansku rodáčku však už v 21 rokoch pasovali experti za najväčšiu nádej slovenskej atletiky s veľkým potenciálom. Predpovedali jej finále na ďalšej olympiáde v Paríži 2024.
Lenže v rozlete ju pribrzdili zranenia.
Po Tokiu nasledovali tri roky plné bolesti, útrap a náročných návratov. Séria únavových zlomenín ju stále zrážala dolu. Priznala, že po tretej sa psychicky zosypala.
"Cítila som sa dobre vtedy, keď som bola obklopená priateľom, rodinou a moji najbližšími, ktorí mi veľmi pomáhali," vysvetľovala v rozhovore pre Sportnet. Dodala, že náročné obdobie ju naučilo trpezlivosti.
"Atletika je moja láska, bola som si vedomá môjho talentu a potenciálu, preto som mala vždy motiváciu vrátiť sa späť. Nikdy som si nepovedala, že s tým skončím, aj keď som bola mentálne na dne," vravela.
Zmena trénera a sezóna snov
V septembri 2024 oznámila, že mení trénera. Petra Žňavu vystriedal Holanďan Bram Peters, ktorého jej odporučil belgický tréner Gabriely Gajanovej Louis Heyer.
V roku 2025 sa začala vracať do svetovej špičky. V máji bežala v Bruseli prvý raz v sezóne 400 m cez prekážky za 54,74. Postupne zrýchľovala.
V rekordnom auguste najskôr posunula na mítingu P-T-S v Banskej Bystrici hodnotu slovenského rekordu na 53,75, o týždeň neskôr v Chorzówe na 53,58 a na konci mesiaca v Zürichu už na 53,18.
Atletický expert a Zapletalovej manažér Alfons Juck označil jej návrat za malý zázrak a rok 2025 ešte pred MS za sezónu snov.
Tá vyvrcholila v piatok bronzovým finišom vo finále svetového šampionátu.