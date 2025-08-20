Občas to vyzeralo beznádejne, priznáva manažér. Zapletalovej návrat medzi elitu je malý zázrak

Slovenská atlétka Emma Zapletalová píše v tejto sezóne inšpiratívny športový príbeh, ktorý v najbližších týždňoch môže korunovať životnými úspechmi.
Po troch rokoch, počas ktorých sa trápila so zraneniami, sa 25-ročná Slovenka nielenže vrátila na súťaže, ale je lepšia ako kedykoľvek predtým.
V disciplíne 400 m prekážky je európskou dvojkou, predstaví vo finále Diamantovej ligy a tiež patrí medzi ašpirantky na účasť vo finále MS (13. - 21. septembra).
"Do istej miery je to malý zázrak. Je skvelé, že to nevzdala, pretože boli aj také chvíle. Pokračovala, mala chuť a vôľu to znova skúsiť a prinieslo to neskutočný návrat," hovorí atletický expert a jej manažér ALFONS JUCK.
Ako hodnotíte sezónu Emmy Zapletalovej, ktorá sa vrátila po zdravotných problémoch a v Chorzówe opäť zlepšila národný rekord?
Emma prežíva fantastickú sezónu a spolu s trénerom Bramom Petersom odviedli naozaj dobrú prácu. Aj on však upozorňuje, že Emma ešte nie je na hranici svojich možností a mohla by dosiahnuť ešte lepšie časy.
Od konca mája sa na 400 m prekážky s výnimkou jedných pretekov zakaždým zlepšila, čo je skutočne obdivuhodné. Slovenský rekord pokorila už štyrikrát a možno povedať, že tento rok je pre ňu zatiaľ sezónou snov.
Najbližšie ju čaká finále Diamantovej ligy v Zürichu a potom MS v Tokiu. Verím, že sú tam ešte rezervy a pokiaľ všetko vyjde, tak môže myslieť na finále.
VIDEO: Zábery z behu na 400 m prekážky v čase od 4:53 min
Emma povedala, že v Poľsku išla po siedmu prekážku na 15 krokov a potom prešla na 16-krokový rytmus. Je náročné zmeniť to počas behu?
Je to otázka tréningu a taktiky. Kedysi Kevin Young či Edwin Moses prešli celú trať 13-krokovým rytmom, u žien je to tých 15-16 krokov. Má to svoju chémiu.
Emma ešte nedosiahla ideálny beh. Niektoré začiatky boli pomalšie alebo tam boli nejaké iné veci, ktoré úplne nevyšli. Je však skvelé, že bežecky je výborne pripravená, čo potvrdzujú skvelé závery či jej ďalšie výkony.
Na 400 m zlepšila slovenský rekord a posunula sa na druhé miesto na 200 m. Už to treba len zladiť s prekážkami, krokovým rytmom a čas okolo 53 sekúnd by ju oprávňoval myslieť na finále MS, čo by bol obrovský úspech.
Je práve kvalitný finiš jej hlavnou devízou? Videli sme, že v posledných pretekoch až po záverečnej prekážke predstihla americkú súperku.
Je to o bežeckej výkonnosti. Ako som už naznačil, hladkú štvorstovku zabehla pod 51 sekúnd, čím si nepomôže pochváliť každá z elitných prekážkárok.
To dáva veľkú nádej, že tie závery môžu byť dobré a že sa unavené pretekárky ešte dajú predbehnúť. Myslím si, že na Emmu si už budú dávať súperky väčší pozor, keďže je aktuálnou európskou dvojkou za Femke Bolovou.
Čo sa týka konkurencie, hlavnými súperkami na MS budú tri Američanky a tri Jamajčanky. Výhodou je, že držiteľka svetového rekordu Sydney McLaughlinová-Levroneová pôjde v Tokiu 400 m, no nie cez prekážky.
Na P-T-S dosiahla Zapletalová prvýkrát čas pod 54 s, cez víkend sa opäť zlepšila. Je v takej forme a pohode, že rekordy prekonáva ľahšie?
Je to jedno s druhým. Keď ste zdravý, máte formu a ste v eufórii, tak to ide o niečo ľahšie. Treba vyzdvihnúť spoluprácu s trénerom, pretože najväčšie umenie je načasovať formu práve na tie najdôležitejšie podujatia.
Majú to dobre naplánované. Teraz je Emma na sústredení v Belgicku, mohla bežať aj na Diamantovej lige v Bruseli, ale rozhodli sa, že radšej budú trénovať.
Do finále sa už kvalifikovala, zabehne si ho budúci štvrtok v Zürichu a myslím si, že potom už o dva dni letia do Japonska, kde sa budú pripravovať na MS.
Svojimi výkonmi navnadila slovenských fanúšikov a mnohí sa teraz pýtajú, či dokáže pravidelne behať pod 54 s. Ako to vidíte?
Určite áno. Samozrejme, v atletike často hrajú rolu poveternostné podmienky a je náročné dosiahnuť kvalitné časy napríklad v daždi. Takúto prekážkarku sme však na Slovensku ešte nemali.
Je tam trošku paralela s Igorom Kováčom, ktorý bol posledným slovenským prekážkarom na tej najvyššej svetovej úrovni. V roku 1997 získal v Aténach bronz na MS, aj keď to nebolo na 400 m, ale 110 m prekážky.
Je vďaka ostatným výkonom väčší záujem o Emmu Zapletalovú aj zo strany organizátorov? Chcú ju mať na svojom mítingu?
Jej situácia bola výnimočná v tom, že tri roky skoro vôbec nebehala. Tých štartov bolo minimum, organizátori akoby na ňu zabudli a musela prinavrátiť dôveru v jej schopnosti, čo sa veľmi rýchlo podarilo.
Odvtedy sa vezie na úspešnej vlne, je vo svetovej špičke a nikomu nemusí nič dokazovať. V aktuálnom rebríčku je na hranici prvej desiatky, je európska dvojka a už nemusí riešiť či získa dráhu, ale akú dostane.
Vieme, že čím je lepšia dráha, tým je väčšia šanca dosiahnuť kvalitný čas, hoci nie vždy je to pravidlom. Ak sa bude zlepšovať, možno si časom bude môcť zobrať na míting trénera alebo bude mať lepšiu letenku a podobne.
Už ste spomenuli, že Emma má kvalitný čas na hladkej štvorstovke. Je to iba doplnok alebo by možno raz skúsila súťažne aj túto disciplínu?
To nie. Jej hlavnou disciplínou je 400 m prekážky a vidíme, že sa v nej presadzuje medzi svetovú špičku. Hladké disciplíny sú doplnkom na spestrenie tréningu a tiež zvýšenie rýchlosti, napríklad v tom závere.
Navyše, tým, že si skúška beh na 400 m a bude mať tú rýchlosť, sa môže predstaviť aj v hale, kde sa 400 m prekážky ako oficiálna disciplína nebeží.
Predošlé tri roky bojovala rodáčka z Nitry so zraneniami a prakticky nesúťažila. Nebýva však pravidlom, že sa športovci po takej dlhej pauze vrátia a sú ešte lepší ako boli predtým.
Do istej miery je to malý zázrak. Ja som bol vtedy s Emmou v kontakte, rovnako s jej bývalým trénerom a miestami to vyzeralo beznádejne. Aj spomenutý impulz v podobe zmeny trénera však priniesol takýto nečakaný obrat.
Vieme, že už v juniorskom veku ukázala svoj talent, ktorý zveľaďovala sa až do roku 2021. Dostala sa na olympijské hry do Tokia, bola majsterkou Európy do 23 rokov, no potom sa to všetko na tri roky zastavilo.
Zrazu tu však máme rok 2025 a Emma je ešte lepšia ako predtým. Je skvelé, že to nevzdala, pretože boli aj také chvíle. Pokračovala, mala chuť a vôľu to znova skúsiť a prinieslo to neskutočný návrat.
V čom vidíte hlavný prínos nového trénera Brama Petersa?
Určite v tom, že sa Emma stala členkou medzinárodnej skupiny, išla trénovať do zahraničia a často takáto razantná zmena pomôže.
Nechcem povedať, že na Slovensku máme zlých trénerov, no medzinárodné skupiny fungujú veľmi dobre, čo je prípad aj Gabriely Gajanovej. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, ale je tam predpoklad na ďalšie zlepšenie.
V Chorzówe Zapletalová priznala, že s trénerom mali ambíciu vyhrať, aj keď bola na štarte Femke Bolová. Priniesol Peters víťaznú mentalitu?
Je to tak, presne ste to vystihli. Na Slovensku akoby sme nemali tú víťaznú náturu a skôr chceme útočiť zo zadných pozícii. Oni sa však nastavili tak, že sa nikoho neboja, neberú do úvahy časy a chcú získať, čo sa dá.
V poradí Diamantovej ligy patrí Zapletalovej aktuálne tretie miesto. Určite by bolo veľkým úspechom, ak by si pomyselné pódium udržala.
Uvidíme, kto bude v Zürichu štartovať. Po Lausanne je ešte míting v Bruseli, kde sa pôjde aj beh na 400 prekážky žien. Emma ho vynechá, trošku si mentálne oddýchne a môže sa pripraviť na finále Diamantovej ligy.
Myslím si, že je tam šanca na kvalitné umiestnenie, ale bude veľa záležať na tom, aká konkurencia sa zíde. My ešte teraz nevieme, či sa napríklad Američanky budú na MS pripravovať doma alebo vycestujú do Európy.
Dôležité je spomenúť, že pred finále sa predošlé body zmažú a závisí len na tom, ako skončia záverečné preteky. Emma má už istú účasť, čo je veľký úspech pre slovenskú atletiku a určite nebude len do počtu.
Dátum
Dejisko
Umiestnenie
Čas
12. jún
Bislett Stadion, Oslo
2.
54,44 s
11. júl
Stade Louis II, Monako
4.
54,51 s
19. júl
Olympic Stadium, Londýn
5.
54,08 s
16. august
Stadion Śląski, Chorzów
2.
53,58 s
Aké sú vaše očakávania od Emmy Zapletalovej na MS v Tokiu?
Všetko nasvedčuje tomu, že na finále má. Najskôr však treba z rozbehov postúpiť do semifinále a potom do finále, čo bude pre ňu najťažší beh. Ja verím, že jej to vyjde a dostane sa medzi najlepšiu osmičku na svete.
Na MS ide s belgickou reprezentáciu, ktorú vedie tréner Peters. Je to vopred známe, aby neprišlo k nejakým nedorozumeniam. Bude mať dostatočný čas na aklimatizáciu, čo bude pre každého európskeho atléta výzva.
Môže niekto reálne ohroziť zlato Femke Bolovej?
Šport je nevyspytateľný. Pohybujeme sa v rámci desatín sekúnd. Môže sa všeličo udiať, ale za normálnych okolností by táto holandská atlétka mala jasne vyhrať. A to, čo sa bude diať za ňou, je veľmi otázne.
Ako vidíte šance ďalších slovenských atlétov?
Pre slovenských atlétov je vždy úspech dostať sa na MS, pretože konkurencia je obrovská. Podmienky, aby ste sa prebojovali na MS, sú veľmi náročné.
Gabriela Gajanová sa však určite pohráva s myšlienkou postúpiť do finále na 800 m a napríklad pre chodcov by umiestenia v top 15 boli úspechom. Verím, že sa všetci pripravujú tak, aby boli v Tokiu v najlepšej forme.