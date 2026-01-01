Slovákov čaká zámorský favorit. Pozrite si dvojice štvrťfinále MS v hokeji U20 2026

Gólová radosť Slovákov.
Gólová radosť Slovákov. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
1. jan 2026
Pozrite si štvrťfinálové dvojice na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Slovenských hokejistov do 20 rokov čakajú vo štvrťfinále MS U20 2026 hokejisti Kanady.

Rozhodla o tom výhra ich súpera s Fínskom 7:4 a prehra Slovenska so Švajčiarskom 2:3. Výber Petra Frühaufa bude hrať zápas štvrťfinále v noci z 2. na 3. februára o 2:30 v noci.

Najväčším šlágrom vyraďovacích bojov bude súboj domácich USA s Fínskom. Na českých hokejistov čaká výber Švajčiarska. Ako prví odohrajú štvrťfinále Švédi s Lotyšskom.

Dvojice štvrťfinále MS v hokeji U20 2026

Piatok, 2. januára:

20.00 h Švédsko - Lotyšsko

22.30 h Česko - Švajčiarsko

Sobota, 3. januára:

00.00 h USA - Fínsko

02.30 h Kanada - Slovensko

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

