Slovákov čaká zámorský favorit. Pozrite si dvojice štvrťfinále MS v hokeji U20 2026

Slovenských hokejistov do 20 rokov čakajú vo štvrťfinále MS U20 2026 hokejisti Kanady.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Rozhodla o tom výhra ich súpera s Fínskom 7:4 a prehra Slovenska so Švajčiarskom 2:3. Výber Petra Frühaufa bude hrať zápas štvrťfinále v noci z 2. na 3. februára o 2:30 v noci.
Najväčším šlágrom vyraďovacích bojov bude súboj domácich USA s Fínskom. Na českých hokejistov čaká výber Švajčiarska. Ako prví odohrajú štvrťfinále Švédi s Lotyšskom.
Dvojice štvrťfinále MS v hokeji U20 2026
Piatok, 2. januára:
20.00 h Švédsko - Lotyšsko
22.30 h Česko - Švajčiarsko
Sobota, 3. januára:
00.00 h USA - Fínsko
02.30 h Kanada - Slovensko