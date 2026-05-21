    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    MS v hokeji 2026
    21.05.2026, Skupina A
    1 - 7
    1:3, 0:1, 0:3
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Lotyši márne hľadajú šampionátovú formu. Proti Fínsku utrpeli zahanbujúci debakel

    Hokejisti Fínska oslavujú gól proti Lotyšsku na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Fínska oslavujú gól proti Lotyšsku na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|21. máj 2026 o 18:38
    Fínsko dnes zdolalo Lotyšsko v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Lotyšsko - Fínsko 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)

    Góly: 1. Balcers (Vilmanis) – 6. Björninen (Jokiharju, Merelä), 11. Jokiharju (Puistola, Lehtonen), 16. Mäenalanen (Björninen), 29. Merelä (Mäenalanen, Björninen), 41. Lundell (Granlund, Barkov), 42. Puistola (Lehtonen, Kuokkanen), 46. Räty (Hämeenaho, Lehtonen)

    Rozhodcovia: Borga (Švaj.), MacFarlane (USA) - Beresford (V.Brit.), Schlegel (Švaj.), vylúčení: 6:7 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

    Diváci: 8932

    Lotyšsko: Mitens (42. Grigals) - Šmits, Cibulskis, Freibergs, Andžans, Bindulis, Mamčics, Zile, Tumanovs - Vilmanis, Smirnovs, Balcers - Dzierkals, Batna, Krastenbergs - Skrastinš, Egle, Lapinskis - Buncis, Prohorenkovs, Murnieks

    Fínsko: Annunen - Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Saarijärvi, Määttä, Matinpalo, Seppälä - Granlund, Barkov, Hämeenaho - Manninen, Lundell, Puljujärvi - Puistola, Räty, Erholtz - Mäenalanen, Björninen, Merelä - Kuokkanen

    Hokejisti Fínska deklasovali vo štvrtkovom zápase A-skupiny MS Lotyšsko 7:1. V dueli sa gólovo presadilo osem rôznych strelcov.

    Fíni si tak aj po štyroch stretnutiach držia stopercentnú bilanciu, zatiaľ čo Lotyšsko má na konte naďalej tri body.

    „Suomi“ čaká ďalší duel v piatok o 20.20 h proti Veľkej Británii, zatiaľ čo Lotyši budú mať deň voľna a v sobotu o 12.20 h sa stretnú s USA.

    Fotogaléria zo zápasu Lotyšsko - Fínsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Saku Maenalanen a Hannes Bjorninen počas zápasu Lotyšsko - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Saku Maenalanen a Mareks Mitens počas zápasu Lotyšsko - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Henri Jokiharju, Eemil Erholtz, Patrik Puistola a Sakari Manninen počas zápasu Lotyšsko - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Martins Dzierkals a Olli Maatta počas zápasu Lotyšsko - Fínsko na MS v hokeji 2026.
    Finland's Hannes Bjorninen, left, and Latvia's Renars Krastenbergs in action during a preliminary round game between Latvia and Finland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Mikko Lehtonen, right, and Latvia's Martins Dzierkals in action during a preliminary round game between Latvia and Finland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Henri Jokiharju, left, and Latvia's Oskars Lapinskis in action during a preliminary round game between Latvia and Finland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Hannes Bjorninen, top left, celebrates after his goal psat Latvia's goaltender Mareks Mitens, right, and Deniss Smirnovs during a Group A preliminary round game between Latvia and Finland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Latvia's Miks Tumanovs, left, and Finland's Waltteri Merela in action during a preliminary round game between Latvia and Finland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Finland's Anton Lundell, right, scores past Latvia's Roberts Mamcics, center, and goaltender Mareks Mitens during a preliminary round game between Latvia and Finland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP) - Anton Lundell - Roberts Mamcics

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    4
    4
    0
    0
    0
    22:4
    12
    2
    FínskoFínskoFIN
    4
    4
    0
    0
    0
    20:5
    12
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    4
    1
    0
    0
    3
    6:14
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    4
    0
    0
    1
    3
    5:15
    1
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Lotyšsko - Fínsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Skóre sa menilo prvýkrát najrýchlejšie v rámci doterajšieho priebehu šampionátu, keď Lotyši viedli už po 10 sekundách.

    Zaváhanie súpera využil Vilmanis, ktorý spoza bránky našiel presne zakončujúceho Balcersa.

    Fíni však ešte v prvej tretine otočili stav vo svoj prospech. V 6. minúte sa presadil pred bránkou Björninen a v 11. minúte pri pretrvávajúcom tlaku po konci presilovky vystrelil presne Jokiharju.

    Na 3:1 pre „Suomi“ zvýšil v 16. minúte Mäenalanen, keď svoj samostatný únik zakončil pomedzi betóny Mitensa, ktorý dochytal uplynulú sezónu v službách Banskej Bystrice.

    II. tretina:

    V prostrednej časti videli diváci v Zürichu iba jeden gól. V 29. minúte sa oň postaral zblízka Merelä, keď dostal prihrávku spoza bránky.

    III. tretina:

    Fíni mali v úvode tretieho dejstva k dispozícii presilovku o dvoch mužov a následne aj početnú výhodu o jedného hráča.

    V oboch prípadoch skórovali, keď sa najprv Lundell presadil z dorážky a o pol minúty hry neskôr vyhnal Mitensa z bránky Puistola, ktorý taktiež dorážal.

    Na 7:1 pre „krajinu tisícich jazier“ zvýšil po úspešne ubránenom oslabení v 46. minúte Räty, keď usmernil do bránky puk, ktorý zapadol ponad Grigalsa.

    Program MS v hokeji 2026 - štvrtok, 21. mája

    21.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    6 PP - 5
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    1 - 7
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    21.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Samuel Hlavaj (Slovensko) ďakuje fanúšikom po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko.
    Samuel Hlavaj (Slovensko) ďakuje fanúšikom po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko.
    Gajan dostal po dvoch zápasoch voľno. Zostavy zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:02
    Domov»MS v hokeji 2026»Lotyši márne hľadajú šampionátovú formu. Proti Fínsku utrpeli zahanbujúci debakel