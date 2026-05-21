Lotyši márne hľadajú šampionátovú formu. Proti Fínsku utrpeli zahanbujúci debakel

MS v hokeji 2026 - skupina A
Lotyšsko - Fínsko 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)
Góly: 1. Balcers (Vilmanis) – 6. Björninen (Jokiharju, Merelä), 11. Jokiharju (Puistola, Lehtonen), 16. Mäenalanen (Björninen), 29. Merelä (Mäenalanen, Björninen), 41. Lundell (Granlund, Barkov), 42. Puistola (Lehtonen, Kuokkanen), 46. Räty (Hämeenaho, Lehtonen)
Rozhodcovia: Borga (Švaj.), MacFarlane (USA) - Beresford (V.Brit.), Schlegel (Švaj.), vylúčení: 6:7 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0
Diváci: 8932
Lotyšsko: Mitens (42. Grigals) - Šmits, Cibulskis, Freibergs, Andžans, Bindulis, Mamčics, Zile, Tumanovs - Vilmanis, Smirnovs, Balcers - Dzierkals, Batna, Krastenbergs - Skrastinš, Egle, Lapinskis - Buncis, Prohorenkovs, Murnieks
Fínsko: Annunen - Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Saarijärvi, Määttä, Matinpalo, Seppälä - Granlund, Barkov, Hämeenaho - Manninen, Lundell, Puljujärvi - Puistola, Räty, Erholtz - Mäenalanen, Björninen, Merelä - Kuokkanen
Hokejisti Fínska deklasovali vo štvrtkovom zápase A-skupiny MS Lotyšsko 7:1. V dueli sa gólovo presadilo osem rôznych strelcov.
Fíni si tak aj po štyroch stretnutiach držia stopercentnú bilanciu, zatiaľ čo Lotyšsko má na konte naďalej tri body.
„Suomi“ čaká ďalší duel v piatok o 20.20 h proti Veľkej Británii, zatiaľ čo Lotyši budú mať deň voľna a v sobotu o 12.20 h sa stretnú s USA.
Priebeh zápasu Lotyšsko - Fínsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Skóre sa menilo prvýkrát najrýchlejšie v rámci doterajšieho priebehu šampionátu, keď Lotyši viedli už po 10 sekundách.
Zaváhanie súpera využil Vilmanis, ktorý spoza bránky našiel presne zakončujúceho Balcersa.
Fíni však ešte v prvej tretine otočili stav vo svoj prospech. V 6. minúte sa presadil pred bránkou Björninen a v 11. minúte pri pretrvávajúcom tlaku po konci presilovky vystrelil presne Jokiharju.
Na 3:1 pre „Suomi“ zvýšil v 16. minúte Mäenalanen, keď svoj samostatný únik zakončil pomedzi betóny Mitensa, ktorý dochytal uplynulú sezónu v službách Banskej Bystrice.
II. tretina:
V prostrednej časti videli diváci v Zürichu iba jeden gól. V 29. minúte sa oň postaral zblízka Merelä, keď dostal prihrávku spoza bránky.
III. tretina:
Fíni mali v úvode tretieho dejstva k dispozícii presilovku o dvoch mužov a následne aj početnú výhodu o jedného hráča.
V oboch prípadoch skórovali, keď sa najprv Lundell presadil z dorážky a o pol minúty hry neskôr vyhnal Mitensa z bránky Puistola, ktorý taktiež dorážal.
Na 7:1 pre „krajinu tisícich jazier“ zvýšil po úspešne ubránenom oslabení v 46. minúte Räty, keď usmernil do bránky puk, ktorý zapadol ponad Grigalsa.