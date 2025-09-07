Brilantný výkon Strelca neunikol ani UEFA. Útočník figuruje v úzkej nominácii na hráča kola

Dávid Strelec oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)
Dávid Strelec oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026) (Autor: Sportnet - Matej Sagan )
7. sep 2025
Spoločnosť mu robia Talian Retegui, Turek Aktürkoglu a Grék Pavlidis.

BRATISLAVA. Slovenský reprezentant David Strelec figuruje medzi štvoricou hráčov nominovaných na ocenenie pre najlepšieho hráča tohto kola európskej kvalifikácie na budúcoročné MS vo futbale 2026.

UEFA ho zaradila do nominácie spolu s Talianom Mateom Reteguim, Turkom Keremom Aktürkoglom a Grékom Vangelisom Pavlidisom.

Slovenskí fanúšikovia pod príspevok píšu podporné správy pre 24-ročného Slováka, ktorý žiaril v zápase proti Nemecku, keď zaznamenal gól a asistenciu pri víťazstve 2:0 nad štvornásobnými majstrami sveta.

VIDEO: David Strelec a jeho gól na 2:0

Fanúšikovia môžu rozhodnúť o víťazovi hlasovaním na stránke Európskej futbalovej únie UEFA.

Senzačné víťazstvo 2:0 nad Nemeckom si však slovenskí futbalisti spolu s Dávidom Strelcom mohli vychutnať len krátko, už v nedeľu 7. septembra o 20.45 h ich čaká na pôde Luxemburska druhé zo šestice vystúpení v A-skupine kvalifikácie MS 2026.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie





