Brilantný výkon Strelca neunikol ani UEFA. Útočník figuruje v úzkej nominácii na hráča kola

BRATISLAVA. Slovenský reprezentant David Strelec figuruje medzi štvoricou hráčov nominovaných na ocenenie pre najlepšieho hráča tohto kola európskej kvalifikácie na budúcoročné MS vo futbale 2026.
UEFA ho zaradila do nominácie spolu s Talianom Mateom Reteguim, Turkom Keremom Aktürkoglom a Grékom Vangelisom Pavlidisom.
Slovenskí fanúšikovia pod príspevok píšu podporné správy pre 24-ročného Slováka, ktorý žiaril v zápase proti Nemecku, keď zaznamenal gól a asistenciu pri víťazstve 2:0 nad štvornásobnými majstrami sveta.
VIDEO: David Strelec a jeho gól na 2:0
Fanúšikovia môžu rozhodnúť o víťazovi hlasovaním na stránke Európskej futbalovej únie UEFA.
Senzačné víťazstvo 2:0 nad Nemeckom si však slovenskí futbalisti spolu s Dávidom Strelcom mohli vychutnať len krátko, už v nedeľu 7. septembra o 20.45 h ich čaká na pôde Luxemburska druhé zo šestice vystúpení v A-skupine kvalifikácie MS 2026.