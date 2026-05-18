    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    MS v hokeji 2026
    17.05.2026, Skupina B
    2 - 6
    0:2, 1:3, 1:1
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Prehru s Kanadou hodili za hlavu. Urobili sme veľký krok dopredu, hovoria Švédi

    Hokejisti Švédska sa tešia z gólu na MS v hokeji 2026
    Fotogaléria (8)
    Hokejisti Švédska sa tešia z gólu na MS v hokeji 2026 (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|18. máj 2026 o 10:19
    Švédom pomohol k triumfu najmladší strelec v histórii krajiny.

    Sedem kanadských bodov v podaní prvej formácie bolo základom prvého úspechu hokejistov Švédska na MS v hokeji 2026.

    Proti Dánsku si už v polovici zápasu vypracovali výrazné vedenie a po výsledku 6:2 predĺžili čakanie súpera na premiérové víťazstvo v skupine B.

    Švédi už po prvej tretine viedli 2:0, ďalšie dva presné zásahy zaznamenali v priebehu približne štyroch minút v druhej tretine a Dáni tak mohli výsledkovo len korigovať druhú prehru na turnaji.

    Fotogaléria zo zápasu Dánsko - Švédsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Hráč Švédska Linus Karlsson a brankár Dánska Mads Sögaard počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Švédski hokejisti Mattias Ekholm (vľavo) a Viggo Björck sa tešia z gólu počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Švédsky hráč Jacob de la Rose (vľavo) a Anders Koch z Dánska počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Dánsky brankár Mads Sogaard inkasuje svoj štvrtý gól počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Dánsky brankár Mads Sogaard chytá puk popri dánskych hráčoch Malte Setkov (3) a Markus Lauridsen (22) a švédskom útočníkovi Lucasovi Raymondovi (#13) počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Vľavo Dán Frederik Storm a Jack Berglund počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Tréner Švédska Sam Hallam počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Brankár Dánska Mads Sogaard počas zápasu v základnej B-skupiny Dánsko - Švédsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.

    „Zápas sme začali celkom decentne, aj keď sme dvakrát inkasovali, tak to bolo celkom vyrovnané. Priveľa sme však boli na trestnej lavici. Urobili sme niekoľko zlých rozhodnutí pri striedaní formácií, čo viedlo k možnostiam súpera na skórovanie. V týchto detailoch sa musíme zlepšiť a navzájom si pomáhať,“ vyjadril sa krídelník Dánska Frederik Storm pre oficiálnu stránku podujatia.

    „Tre Kronor“ sa mohli oprieť o produkciu tria Viggo Björck, Lucas Raymond a Ivar Stenberg. Prvý menovaný sa vo veku 18 rokov a 66 dní stal najmladším Švédom s gólom na svetovom šampionáte. Triumf pre omladený kolektív môže byť vítanou vzpruhou, až pre 13 hráčov je to totiž premiérová účasť na majstrovstvách sveta.

    „Je fajn vyhrať a hodiť za hlavu prehru s Kanadou. Snažil som sa hrať moju hru a prispieť najviac, ako to je len možné. Cieľom je pomôcť tímu. Vytvorili sme si množstvo dobrých šancí,“ uviedol Björck v pozápasovom rozhovore pre Sportbladet.

    Kuriozitou bolo, že jeho spoluhráči museli orodovať u rozhodcov, aby sa 18-ročný útočník dostal ku gólovému puku.

    VIDEO: Zostrih zápasu Dánsko - Švédsko na MS v hokeji 2026

    Švédi sú zatiaľ v tabuľke slovenskej B-skupiny na piatej pozícii, no triumf nad Dánmi ukázal ich potenciálnu kvalitu.

    „Vždy je fajn, keď máte šance a dokážete ich premeniť. Nie som úplne zvyknutý na pozíciu, že sa odo mňa očakávajú góly. Väčší ľad mi však otvára priestor. Myslím si, že sme urobili veľký krok dopredu v porovnaní so stretnutím s Kanadou.

    Asi sme sa viac upokojili, využívali naše silné stránky. Stále je tu priestor na zlepšenie, ale vybrali sme sa správnym smerom,“ povedal v pozápasovom rozhovore švédsky obranca Mattias Ekholm.

    Jeho tím nastúpi najbližšie už v pondelok 18. mája o 20.20 h proti Česku. Dánsko sa pokúsi vybojovať prvé víťazstvo na turnaji v rovnaký deň o 16.20 h proti Kanade.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    1
    0
    6:4
    4
    4
    NórskoNórskoNOR
    2
    1
    0
    0
    1
    5:2
    3
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    9:7
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    DánskoDánskoDEN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    MS v hokeji 2026 - program Švédska

    15.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    5 - 3
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    2 - 6
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    18.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    20.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    22.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

