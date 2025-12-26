    Keď súperky nevládali, ona išla dopredu. Chladoňová vyrovnala svoj najlepší výsledok

    Viktória Chladoňová počas Svetového pohára v cyklokrose.
    Viktória Chladoňová počas Svetového pohára v cyklokrose. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|26. dec 2025 o 14:35
    Mladá Slovenka obsadila desiate miesto.

    Svetový pohár v cyklokrose 2025 - Gavere

    Preteky žien:

    1.

    Lucinda Brandová

    Holandsko

    Baloise Glowi Lions

    48:26 min

    2.

    Amandine Fouquenetová

    Francúzsko

    Arkéa - B&B Hotels

    + 15 s

    3.

    Puck Pieterseová

    Holandsko

    Fenix-Deceuninck

    + 19 s

    10.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    +  1:57 min

    Poradie žien do 23 rokov:

    1.

    Célia Geryová

    Francúzsko

    AS Bike Racing

    49:20 min

    2.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 1:03 min

    3.

    Amandine Mullerová

    Francúzsko

    AS Bike Racing

    + 1:10 min

    správu aktualizujeme...

    Viktória Chladoňová sa po vyše mesiaci opäť predstavila vo Svetovom pohári v cyklokrose a v belgickom Gavere predviedla vynikajúci výkon.

    Hoci 19-ročná Slovenka musela opäť začínať z hĺbky štartového poľa, postupne sa predierala dopredu. Najmä v druhej polovici predbiehala unavené súperky a napokon vyrovnala svoj najlepší výsledok v elitnom seriáli.

    Podobne ako v januári v španielskom Benidorme obsadila 10. miesto, pričom v kategórii do 23 rokov finišovala druhá. Lepšia bola, podobne ako na MS v cestnej cyklistike 2025, iba Francúzka Célia Geryová.

    Preteky žien ovládla suverénne 36-ročná Holanďanka Lucinda Brandová. Jazdkyňa tímu Baloise Glowi Lions úspešne zaútočila v treťom zo šiestich kôl.

    V tom záverečnom si mohla dopriať víťazné oslavy, a tak zvíťazila "len" o 15 sekúnd pred Francúzkou Amandine Fouquenetovou, ktorá o ďalšie štyri sekundy nechala za sebou Puck Pieterseovú z Holandska.

    dnes 14:35
