Keď súperky nevládali, ona išla dopredu. Chladoňová vyrovnala svoj najlepší výsledok

Svetový pohár v cyklokrose 2025 - Gavere
Preteky žien:
1.
Lucinda Brandová
Holandsko
Baloise Glowi Lions
48:26 min
2.
Amandine Fouquenetová
Francúzsko
Arkéa - B&B Hotels
+ 15 s
3.
Puck Pieterseová
Holandsko
Fenix-Deceuninck
+ 19 s
10.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 1:57 min
Poradie žien do 23 rokov:
1.
Célia Geryová
Francúzsko
AS Bike Racing
49:20 min
2.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 1:03 min
3.
Amandine Mullerová
Francúzsko
AS Bike Racing
+ 1:10 min
správu aktualizujeme...
Viktória Chladoňová sa po vyše mesiaci opäť predstavila vo Svetovom pohári v cyklokrose a v belgickom Gavere predviedla vynikajúci výkon.
Hoci 19-ročná Slovenka musela opäť začínať z hĺbky štartového poľa, postupne sa predierala dopredu. Najmä v druhej polovici predbiehala unavené súperky a napokon vyrovnala svoj najlepší výsledok v elitnom seriáli.
Podobne ako v januári v španielskom Benidorme obsadila 10. miesto, pričom v kategórii do 23 rokov finišovala druhá. Lepšia bola, podobne ako na MS v cestnej cyklistike 2025, iba Francúzka Célia Geryová.
Preteky žien ovládla suverénne 36-ročná Holanďanka Lucinda Brandová. Jazdkyňa tímu Baloise Glowi Lions úspešne zaútočila v treťom zo šiestich kôl.
V tom záverečnom si mohla dopriať víťazné oslavy, a tak zvíťazila "len" o 15 sekúnd pred Francúzkou Amandine Fouquenetovou, ktorá o ďalšie štyri sekundy nechala za sebou Puck Pieterseovú z Holandska.