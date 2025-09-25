Chladoňová vedela, že musí niečo urobiť. Druhé striebro? Je to úžasný pocit, vraví

KIGALI. Slovenská cyklistika sa v ostatných dňoch ponorila do doby striebornej. Na Okolo Slovenska sa Lukáš Kubiš všemožne snažil snažil o etapové víťazstvo, ale štyrikrát bol druhý za Paulom Magnierom.
Tento týždeň zase na MS v Kigali pokračuje v zbieraní strieborných priečok Viktória Chladoňová. Pri debute v kategórii do 23 rokov obsadila najskôr druhé miesto v časovke a následne aj v pretekoch s hromadným štartom.
Kým proti chronometru zaostala za víťaznou Zoe Bäckstedtovou o takmer dve minúty, vo štvrtok bojovala o zlatú medailu do posledných metrov.
Napokon ju tesne zdolala iba Francúzka Célia Geryová, s ktorou Chladoňová zvádzala napínavé súboje už ako juniorka, či už na ceste alebo v cyklokrose.
"Je to úžasný pocit získať dve strieborné medaily na tomto šampionáte. Nemôžem uveriť tomu, čo sa stalo," vravela pre Eurosport iba 18-ročná Slovenka.
Pozviechala sa z hlúpeho pádu
Pred pretekmi mala skromné ambície a hovorila o umiestnení v top 10. Priebeh pretekov však veľmi rýchlo ukázal, že Chladoňová má na viac.
V stúpaniach sa držala v popredí a často si strážila zadné koleso Isabelly Holmgrenovej, ktorá bola považovaná za jednu z favoritiek na dúhový dres.
Približne 46 km pred cieľom vystrašila fanúšikov, keď sa z ničoho nič ocitla v stúpavej pasáži na zemi a rýchlo sa snažila dostať na bicykel.
"Urobila chybu. V zákrute sa pozrela za seba, ťukla do súperky a spadla. Bolo to jej zaváhanie, ale pozviechala sa z toho. Mala trochu nechcený adrenalín," povedal pre Sportnet jej bývalý tréner Branislav Kacina.
Chladoňová takisto priznala, že išlo o jej jazdeckú chybu a pád označila za hlúpy. Našťastie bola v poriadku nielen ona, ale aj bicykel, a tak sa pomerne rýchlo dokázala vrátiť do vedúcej skupiny.
Zaujímavosťou je, že aj vlani ešte ako juniorka spadla v pretekoch s hromadným štartom. Vtedy to bolo hneď v úvode a potom na pódiu v Zürichu pózovala s bronzovou medailou so šrámami pod nosom a na brade.
Opäť ukázala, čo je v nej
Následne sa Slovenka snažila našetriť čo najviac síl pred náročným finále. Vedela, že ak príde do cieľa veľká skupina, jej šanca na medailu nebude vysoká.
"Snažila som sa roztrhať balík a otestovať súperky. Myslím si, že sa mi to darilo, keďže buď pretekárky nestačili alebo boli viac unavené. Cítila som sa veľmi dobre, bolo to dobré rozhodnutie," uviedla pre SZC.
VIDEO: Viktória Chladoňová hodnotí preteky U23 /zdroj: SZC/
Ofenzívu spustila v predposlednom kole v stúpaní Cote de Kigali Golf, pričom sa jej dokázala udržať len Geryová. Francúzka jazdiaca vo výbornej forme bola ako jej tieň, ktorého sa nevedela zbaviť.
Napokon boli obe dostihnuté skupinou, no Chladoňovú to neodradilo. Zaradila sa do skupiny a znova sa snažila trošku si oddýchnuť pred posledným okruhom.
"Aj týmto rozhodnutím, že sa vrátila a prehodnotila taktiku ukázala, že na svoj vek je veľmi vyzretou cyklistkou," uviedol jej bývalý tréner.
Podobný útok pri golfovom ihrisku predviedla Chladoňová aj v poslednom okruhu a v kľúčových momentoch bola jednoznačne najaktívnejšou cyklistikou.
"Uvedomovala si, že ak niečo neurobí, nemusí to pre ňu v závere dobre dopadnúť. Vždy som jej vravel, že musí urobiť všetko pre úspech.
Nech to dopadne akokoľvek, musí vedieť, že dala do toho všetko. Je to lepšie ako keby bola na pochybám či mohla skúsiť to alebo iné," vraví Kacina.
S tým súhlasí aj reprezentačný tréner Jakub Vančo. "Preteky tohto rangu nevyhráte bez toho, aby ste vyvíjali aktivitu. Nehovoriac o tomto okruhu, ktorý bol veľmi o individuálnom výkone. Viki však opäť ukázala, čo je v nej."
V obkľúčení Francúzok
V posledných troch kilometroch využili svoju kvalitu i prevahu Francúzky. Paradoxom je, že Chladoňová reagovala na nástup svojej tímovej kolegyne z Vismy Marion Bunelovej a šikovne sa za ňou vyviezla Geryová.
Tá vyhrala na nedávnej Tour de l'Avenir vďaka odolnosti a dobrému šprintu tri etapy, a tak bolo jasné, že v takomto závere bude francúzskou jednotkou.
VIDEO: Zostrih z pretekov žien U23 na MS v cyklistike 2025
"Francúzky boli v perfektnej pozícii. Marion na to tlačila a Célia bola za mnou. Možno som začala šprintovať príliš skoro, ale som šťastná so striebrom.
Snažila som šprintovať v stúpavej časti, nie v tej rovinatej, ale do cieľa zostávalo ešte veľa a Célia bola najsilnejšia," dodala Chladoňová.
Kacina počas pretekov označil 19-ročnú Francúzku za favoritku a ohľadom špurtu si myslí, že jeho niekdajšia zverenka až príliš očakávala nástup súperky.
"Len ona vie, ako sa cítila. Možno keby sa sústredila iba na seba a tri-štyri sekundy ešte vydržala, možno by ju Geryová nepredstihla. Ale nevadí, ešte bude množstvo pretekov," hovorí tréner.
"Marion mi na dlažobných kockách povedala, že sa necíti dobre, a tak začala pracovať pre mňa. Vedela som, že Chladoňovová by ma mohla utrhnúť v stúpaniach, ale v šprinte som si verila," povedala víťazka pretekov.
Každá medaila má svoje čaro
Pre Chladoňovú je to v priebehu necelých 13 mesiacov už piata medaila z vrcholných podujatí v cestnej cyklistike. V Zürichu brala striebro a bronz a ešte predtým získala bronz v časovke na ME v Limburgu.
"Každá medaila má svoje čaro a svoj príbeh. Takže jej prikladám rovnakú hodnotu ako ostatným," povedala po zisku striebra z pretekov U23.
VIDEO: Tréner Jakub Vančo hodnotí preteky U23 /zdroj: SZC/
Zbierku svojich úspechov bude môcť zveľadiť začiatkom októbra, keď sa vo francúzskom regióne Drôme‑Ardèche uskutočnia majstrovstvá Európy.
"Viki urobila veľký skok dopredu. Jazdí s najlepšími, dlhšie preteky a preto ma jej výkony neprekvapujú. Nechcem, aby to vyznelo neskromne, ale nie je dôvod, prečo by na ME nemohla tiež získať medailu.
Profil je tam tiež ťažký, ale bude jej vyhovovať. Druhý kopec meria sedem kilometrov, no bude závisieť od vývoja pretekov," dodal Kacina.
MS v Kigali v piatok pokračujú pretekmi juniorov a najmä U23 s trojicou Slovákov. Cez víkend zabojujú o medaily juniorky a tiež obe elitné kategórie s Norou Jenčušovou, respektíve Martinom Svrčekom.