Chladoňovú čaká maturita namiesto Vuelty. Nikto nevie, kde má limity, tvrdí tréner

Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová nezaháľa ani v období, v ktorom sú témou číslo jeden Vianoce. Iba nedávno sa vrátila zo sústredenia v Girone a už 26. decembra ju čakajú ďalšie preteky v cyklokrose.
Medzitým sa stihla nahodiť do gala, aby bola hlavnou hviezdou ankety Zlatý pedál. Odniesla si tri trofeje, hoci mala zdatného konkurenta Lukáša Kubiša.
Aj tieto ocenenia dokazujú, že rok 2025 bol pre ňu úspešný. Získala v ňom národné dresy, cenné skúsenosti a napokon aj ďalšie cenné kovy.
"Sezóna bola veľmi dobrá. Počas roka som sa snažila veľa naučiť a získavať skúsenosti, ktoré som neskôr zúročila. Budem ďalej trénovať, aby som si raz splnila moje najväčšie sny," uviedla 19-ročná Chladoňová.
Majú s ňou veľké plány
Chladoňová má za sebou prvú sezónu medzi profesionálkami. Juniorský pelotón vymenila za ženský a vo farbách popredného tímu nebola iba do počtu.
Spomedzi jazdkýň tímu Visma-Lease a Bike nazbierala piaty najvyšší počet UCI bodov, predstavila sa na monumentálnych klasikách a tiež si vyskúšala atmosféru pretekov Grand Tour, keď štartovala na Vuelte a Gire.
VIDEO: Viktória Chladoňová počas galavečera Zlatý pedál 2025
Na talianskych cestách si dokonca po úvodných horských etapách vyslúžila pozíciu líderku tímu pre celkové poradie a pri debute obsadila 16. miesto.
"Prejsť z junioriek, ktoré jazdia 60-70 km medzi ženy, ktoré idú aj o 100 km viac, je obrovský skok. Takisto mala Viki veľa pretekov už v prvej časti sezóny.
Na Gire dosiahla skvelé umiestnenie a pre jej začínajúcu sa kariéru je iba dobré, že už má takéto skúsenosti," vraví reprezentačný tréner Jakub Vančo.
Zdolať medailistky z MS ako Ceciliu Uttrup Ludwigovú, Amandu Sprattovú či Silviu Persicovú je povzbudivé, no v prípade Chladoňovej je momentálne viac než výsledky dôležité to, aby neustále napredovala.
V žlto-čiernych farbách má na to vytvorené ideálne podmienky. Visma totiž pracuje s viacerými mladými cyklistkami, ktoré sa blysli aj na ME v kategórii do 23 rokov - v top 10 boli až štyri.
"Viki nie je to iba talent, ktorý si niekto uchmatol a zacvengal mu pár peniazmi pred očami. Pracujú na nej z dlhodobého hľadiska, čo je najdôležitejšie. Netaja sa tým, že s ňou majú veľké plány," doplnil Vančo.
Celá kariéra vo Visme?
Cestnú sezónu ukončila Chladoňová vo farbách Slovenska, keď získala na MS v Kigali dve strieborné medaily a následne takmer pridala ďalší kov z ME.
Hoci išlo "len" o preteky v kategórii do 23 rokov, Slovenka patrila z pozície najmladšej účastníčky medzi favoritky a súperky z nej mali veľký rešpekt.
V závere pretekov na európskom šampionáte čelila aj tomu, že pretekárky s ňou nechceli spolupracovať, keďže si uvedomovali jej silu. Štvrté miesto v cieli oplakala, ale z Francúzska si odniesla cennú lekciu.
"Aj takéto veci si potrebuje zažiť, aby v budúcnosti mohla lepšie reagovať. V kategórii U23 už teraz patrí k najlepším a k tomu prispôsobujeme aj taktiku, aby neplytvala silami alebo si súperky nedoviedla do cieľa.
Musí sa naučiť žiť s tým, že pri jej výkone jej súperky nebudú chcieť pomáhať. Verím, že aj neskôr medzi ženami sa budú na ňu pozerať, pretože vtedy na tom bude dobre," uviedol tréner národného tímu.
VIDEO: Druhé miesto Viktórie Chladoňovej na MS U23 v Kigali
Vančo tiež spomenul, že prestupom do Vismy sa veľa zmenilo aj z pohľadu výživy či životosprávy. Podľa neho to všetko ide správnym smerom.
"Ak sa jej bude dariť a všetko bude fungovať tak, ako doteraz, nemusí tam byť len tri roky, ale môže byť ako Wout van Aert a stráviť tam celú kariéru.
V tíme vedia, aký má Viki potenciál a nikto nevie, aké má limity. Verím, že ich ešte dlho neodhalíme," povedal Vančo v rozhovore pre Sportnet.
Je víťazný typ
Cieľom pre nasledujúcu sezónu je naďalej pracovať na silovej a taktickej stránke. Pri prevzatí ceny v ankete Zlatý pedál naznačila aj svoj program.
"Keďže ma čaká maturita, nebudem sa môcť zúčastniť Vuelty. Pravdepodobne pôjdem opäť na Giro, kde sa pokúsim o ešte lepší výkon a možno aj získať biely dres," prezradila 19-ročná rodáčka zo Soblahova.
Pri jej potenciáli nie je vylúčená ani nominácia na tie najväčšie preteky. Na Tour de France by mala obhajovať žltý dres Pauline Ferrand-Prevotová, pričom pomáhať by jej mohla aj Slovenka, ktorú označila za veľký talent.
V hre je aj možnosť, že by Chladoňová štartovala na Tour de l'Avenir, čo je mládežnícka verzia Tour de France. Na tomto podujatí by mohla naplniť osobné výsledkové ciele a bojovať o stupne víťaziek.
"Je víťazný typ pretekárky, takže tiež potrebuje nejaké dobré výsledky. Vlani sme Tour de l'Avenir riešili spolu s českým tímom, ale napokon to nevyšlo.
Ak to bude možné, budeme na tom pracovať, aby sa tam mohla predstaviť, spraviť si skúšku pred veľkou Tour a ísť na výsledok," dodal Vančo.