Zdvihol sa a už ho nikto nechytil. Pogačar oslavuje ďalšie víťazstvo

Slovinec vyhral s obrovskou ľahkosťou a to aj napriek tomu, že v stredajšej rovinatej etape možno trochu zbytočne plytval silami.

"Tím celý deň vpredu tvrdo pracoval, takže keby som to v závere neskúsil, nebolo by to dobré. Napokon sme to dotiahli k víťazstvu. Ešte nás však čakajú ťažké etapy, v ktorých sa to celé rozhodne," povedal Pogačar v televíznom rozhovore.

Pogačar dosiahol už piate víťazstvo v sezóne a obliekol sa do modrého dresu pre lídra celkového poradia. Pred druhým belgickým mladíkom Remcom Evenepoelom má náskok deviatich sekúnd.

Pre UAE Team Emirates bol štvrtok 10. marca veľmi úspešným dňom. Okrem toho, že Pogačar uspel na "Pretekoch dvoch morí" sa v súbežne konajúcich pretekoch Paríž - Nice tešil po sólovom útoku z triumfu Brandon McNulty.