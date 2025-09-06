ONLINE: Vuelta a España, 14. etapa dnes LIVE (horská - 135,9 km)

AVILÉS. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 14. etapou.
Jazdcov čaká 135,9 kilometrov dlhá trasa horskej etapy so štartom v Avilés, finišovať sa bude na kopci La Farrapona.
Cyklistiku sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 14. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2025
06.09.2025 o 13:50
14. etapa: Avilés – Alto de La Farrapona
Plánovaný
Prenos
Pořadí týmů
1. UAE Team Emirates – XRG 147:40:07
2. Team Visma | Lease a Bike +7:32
3. XDS Astana Team +40:01
4. Red Bull – BORA – hansgrohe +56:15
5. Decathlon AG2R La Mondiale Team +58:11
Pořadí závodníků do 25 let
1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe 49:34:55
2. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +0:32
3. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +4:22
4. Abel Balderstone (ESP) Caja Rural – Seguros RGA +11:20
5. Harold Martín López (ECU) XDS Astana Team +12:09
Pořadí o nejlepšího vrchaře
1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates – XRG 46
2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 33
3. Juan Ayuso (ESP) UAE Team Emirates – XRG 26
4. Joao Almeida (POR) UAE Team Emirates – XRG 25
5. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 25
Pořadí o nejlepšího sprintera:
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 192
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 122
3. Ethan Kane Vernon (GBR) Israel – Premier tech 111
4. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 105
5. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 105
---
48. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 17
Celkové pořadí před 14. etapou:
1. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 49:30:54
2. João Almeida (POR) UAE Team Emirates-XRG +0:46
3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling Team +2:18
4. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +3:00
5. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale Team +3:15
6. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +4:01
7. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +4:33
8. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek +4:54
9. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +5:21
10. Sepp Kuss (USA) Team Visma | Lease a Bike +5:26
---
59. Jan Hirt (CZE) Israel – Premier Tech +1:25:13
99. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +2:00:50
Sobotní etapa historicky 80. La Vuelty nabídne 14. etapu tohoto posledního ze tří závodů Grand Tour. Půjde o velice náročnou etapu pro všechny, jelikož jde o horskou etapu. Navíc také poslední tři etapy byly velice zvlněné. Aby toho nebylo málo, tak také 15. etapa nabídne vysoké hory a kopce. Zpět však zpátky k dnešní etapě.
Peloton vyjede z města Avilés. Jde o město, ve kterém se koná mnoho kulturních akcí, což dokazuje, že Avilés je srdcem Asturie, což je provincie, kterou peloton aktuálně projíždí. Etapa má necelých 136 km, což se může zdát jako v celku krátká etapa, ale vzhledem k náročnosti vrchařských prémií je tato délka naprosto dostačující. Prvním důležitým bodem dne je začátek stoupání Puertu de San Llaurienzu. Po desetikilometrovém stoupání následuje dlouhý sjezd až k cílovému stoupání La Farrapona.
Alto de la Farrapona se do cyklistického světa výrazně zapsalo při Vueltě 2011, kdy peloton poprvé poznal drsnost jeho prudkých pasáží i krásu výjezdu končícího na hranici mezi Asturií a Leónem. Už tehdy si kopec vysloužil respekt po boku legendárního Angliru, který následoval hned den poté. Letos se tento scénář zopakuje. V letošní verzi Vuelty půjde už o třetí případ, kdy právě Farrapona a Angliru tvoří nekompromisní dvojici vrcholů v asturské části závodu.
Dnešní etapa bude patřit k těm rozhodujícím, co se týče celkového pořadí. Aktuálně je ve vedení Jonas Vingegaard, který i přes včerejší výhru Almeidy v těžké horské etapě drží náskok 46 vteřin. V dnešní etapě právě on patří k úzké skupině favoritů, ale právě Joao Almeida ve včerejší etapě ukázal velikánskou sílu, což může lídra týmu Visma ohrozit.
