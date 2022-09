Zákruty prečítal najlepšie a zvíťazil. Bouwman môže ešte bojovať o žltý dres

Súčasťou väčšieho úniku v priebehu etapy bol aj Lukáš Kubiš z Dukly Banská Bystrica. Pelotón však skupinu dostihol.

Sedem kilometrov sa pokúšal o nástup člen slovenskej reprezentácie Marek Čanecký. No neúspešne. Najmä Quick-Step kontroloval situáciu v skupine.

Z technického dojazdu vyťažil najviac Holanďan Bouwman.

Ten je skôr vrchárom. Tento rok vyhral súťaž vrchárov na Giro d'Italia a vyhral aj dve etapy.

Na Okolo Slovenska sa vďaka 10-sekundovej bonifikácii posunul v celkovom poradí na 2. priečku.

Bouwman: Dal som do šprintu všetko

"Som šťastný. V závere etapy som si hovoril, že to musím skúsiť. Dal som do šprintu všetko a vyšlo to. Vedel som, že môžem získať bonusové sekundy, aj to zohralo veľkú rolu. Zajtra sa pokúsime ešte zabojovať o bonusové sekundy," vrave Bouwman.

Dres lídra potvrdil český pretekár Josef Černý. Hoci v celkovom poradí je jeho náskok minimálny. Černý v závere šprintoval, no obsadil až 4. priečku.



Vedie o 2 sekundy pred Bouwmanom. V poslednej etape sa ešte môže zmeniť dres lídra. Holanďan by však musel bodovať na niektorej prémii, alebo byť v top3 v cieli.